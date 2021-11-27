Gerçekçi ve insansı robotlarıyla tanınan üretici Promobot, otellerde, alışveriş merkezlerinde ve havaalanlarında çalışacak robotlarında kullanmak üzere kibar ve arkadaş canlısı bir ‘yüz’ arıyor.

Önceden sadece filmlerde gördüğümüz robotlar artık hayatımızın bir parçası olmaya doğru yaklaşıyor. Gündelik hayatı daha da kolaylaştıracağı ve insanlara yardımcı olacağı gibi sebeplerde heyecanla bekleyenler kadar, insanlığı ve dünyayı ele geçireceği konusunda tedirginlik yaşayarak robotların hayatta yer almamasını isteyenler de var.

Her ne kadar sık gündem olmasa da ciddi bir şekilde robotlar üzerinde çalışan ve onları dünyaya hazırlayan önemli şirketler bulunuyor. Bu şirketlerden biri de, ürkütücü derecede gerçekçi ve insansı robotlarıyla tanınan Promobot şirketi.

Kibar ve arkadaş canlısı bir yüz aranıyor

Şirket, 2023 yılına kadar otellerde, alışveriş merkezlerinde ve havaalanlarında çalıştırmayı planladığı insansı robotlarında insan yüzü kullanmayı hedefliyor. Bunun için, kibar ve arkadaş canlısı bir yüze sahip gönüllü arıyor. Bu olay bir Black Mirror bölümünden değil, gerçek hayattan. Yüzünü kullanma hakkını sonsuza kadar şirkete devreden gönüllüye 200 bin dolar ücret verilecek. Günümüzdeki kur ile değerlendirdiğimizde bu ücret yaklaşık olarak 2,5 milyon TL ediyor.

“Yeni bir görünüme sahip bir robot 2023’te faaliyetlerine başlayacak. Seçilen bir kişinin yüzü bu robotun görünümü olacak” açıklamasıyla arayışına devam eden şirket, “Şirketimiz yüz tanıma, konuşma, otonom navigasyon, yapay zeka ve diğer robotik alanlarında teknolojiler geliştiriyor. 2019 yılından bu yana aktif olarak insansı robotlar üretip piyasaya arz ediyoruz. Yeni müşterilerimiz büyük ölçekli bir proje başlatmak istiyor. Bu nedenle, yasal gecikmeleri önlemek için yeni bir robot görünümü lisanslamalıyız” dedi.

Bu enteresan projenin detaylarına ve sunulan teklife göz atmak isterseniz detayları burada bulabilirsiniz.