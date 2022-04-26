Instagram'da Beğendiğiniz İlk Fotoğraf Nasıl Bulunur?

Uzun yıllardır aktif bir Instagram kullanıcısıysanız bol bol gönderi beğenmiş, yorum yapmış ve diğer kullanıcılarla etkileşime girmişsinizdir. Her şeyin bir ilki vardır, henüz yeni bir Instagram kullancısıyken beğendiğiniz ilk fotoğrafı hatırlıyor musunuz? Instagram’da beğendiğiniz ilk fotoğraf nasıl bulunur adım adım tüm detaylarıyla anlattık.

Bugün Meta, eski adıyla Facebook şirketinin sahibi olduğu Instagram sosyal medya platformu ile ilk kez 2010 yılında tanıştık. İlk zamanlar yalnızca fotoğraf paylaşarak biraz eğlenebileceğimiz bir platform olan Instagram, bugün dünya çapında milyarlarca aktif kullanıcıya sahip ve hayatımızın büyük bir bölümünü kapsıyor. Peki, bu platformda geçirdiğiniz ilk günleri hatırlıyor musunuz?

Instagram, arşiv hatırlatma konusunda oldukça başarılı özellikler sunuyor. Geçen yıl o gün ne yaptığınızı bile hızla görebiliyorsunuz. Peki, Instagram ilk beğendiğiniz’da gönderiyi hatırlıyor musunuz? Uzun yıllardır aktif bir Instagram kullanıcısıysanız hatırlamanız neredeyse imkansız ama bulmanız mümkün. Gelin Instagram’da beğendiğiniz ilk fotoğraf nasıl bulunur adım adım tüm detaylarıyla inceleyelim.

Instagram’da beğenilen ilk fotoğraf nasıl bulunur?

Adım #1: Instagram mobil uygulamasını açın:

Instagram’da ilk beğendiğiniz fotoğrafı bulma işlemini iOS ve Android işletim sistemine sahip mobil cihazınıza App Store ya da Google Play Store üzerinden indirebileceğiniz Instagram mobil uygulaması ile yapmalısınız. Mobil ya da masaüstü internet tarayıcı üzerinden açtığınız Instagram internet sitesinde şu an için beğendiğiniz ilk fotoğrafı bulamıyorsunuz.

Adım #2: Profil sayfanızı açın:

Güncellemeye göre değişse de Instagram mobil uygulamasını açtığınız zaman Ana Sayfa, Arama, Reels, Mağaza ve Profil olmak üzere 5 temel sayfaya yönlendiren bir alt araç çubuğu ile karşılaşıyorsunuz. En sonda bulunan buton ile Instagram profil sayfanıza ulaşabilirsiniz.

Adım #3: Sağ üst köşedeki üç çizgi butonuna dokunun:

Instagram mobil uygulamasında profil sayfanızı açtığınız zaman karşınıza herkes tarafından görünen Instagram bilgileriniz ve paylaşımlarınız çıkacak. Ancak bu sayfa aynı zamanda pek çok düzenleme yapma seçeneği de sunmaktadır. Instagram’da ilk beğendiğiniz fotoğrafı bulma işlemine devam etmek için sağ üst köşede bulunan alt alta üç çizgi butonuna dokunun.

Adım #4: Açılan menüden Hareketlerin seçeneğine dokunun:

Profil sayfanızın sağ üst köşesinde bulunan üç çizgi butonuna dokunduğunuz zaman açılan menüde Ayarlar, Hareketlerin, Arşiv, QR Kodu, Kaydedilenler, Yakın Arkadaşlar, Favoriler ve COVID-19 Bilgi Merkezi seçeneklerini göreceksiniz. Her biri üzerinden farklı düzenlemeler yapabileceğiniz bu sayfalar arasından Hareketler seçeneğine dokunarak işlemi sürdürün.

Adım #5: Etkileşimler sayfasını açın:

Instagram Hareketlerin sayfasını açtığınız zaman karşınıza Geçirilen Süre, Fotoğraflar ve Videolar, Etkileşimler, Hesap Geçmişi, Yakınlardaki Aramalar, Ziyaret Ettiğin Bağlantılar, Arşivlenenler, Yakınlarda Silinenler, Bilgilerini İndir seçenekleri çıkacak. Tüm Instagram hareketlerinizi takip etmenizi sağlayan bu seçenekler arasından Etkileşimler seçeneğine dokunun.

Adım #6: Beğenmeler seçeneğine dokunun:

Instagram Hareketler sayfası üzerinden ulaşarak açtığınız Etkileşimler sayfasında karşınıza Yorumlar, Beğenmeler ve Hikaye Yanıtları olmak üzere üç temel seçenek çıkıyor. Yorumlar sayfası üzerinden bugüne kadar yaptığınız tüm gönderi yorumlarını ve Hikaye Yanıtları üzerinden oylama yaptığınız hikayeleri görebiliyorsunuz. Instagram’da ilk beğendiğiniz fotoğrafı bulma işlemine devam etmek için Beğenmeler seçeneğine dokunun.

Adım #7: Sağ üst köşedeki Sırala ve Filtrele yazısına dokunun:

Beğenmeler sayfasını açtığınız zaman karşınıza varsayılan olarak beğendiğiniz tüm gönderiler en yeniden en eskiye doğru sıralanmış şekilde çıkıyor. Ekranın sağ üst köşesinde Seç butonunun altında bulunan Sırala ve Filtrele yazısına dokunarak işlemi sürdürün.

Adım #8: Sıralama seçeneğini En Eskiden En Yeniye olarak seçin:

Instagram beğenmelerinizin varsayılan olarak en yeniden en eskiye sıralandığı Beğenmeler sayfasındaki Sırala ve Filtrele yazısına dokunduktan sonra açılan ekran üzerinde Sırala seçeneğine dokunun ve sıralamayı En Eskiden En Yeniye olarak seçin. Dilerseniz diğer seçenekler üzerinden zaman aralığı belirleyebilirsiniz.

Adım #9: Uygula butonuna dokunun:

Instagram Hareketler sayfası üzerinden ulaştığınız Beğenmeler sayfasındaki beğenilen gönderi sırasını En Eskiden En Yeniye olarak seçtikten sonra Uygula butonuna dokunduğunuz anda, o listenin tepesindeki ilk gönderi sizin Instagram’da ilk beğendiğiniz fotoğraf olacak. Tüm listeyi bu şekilde incelemeniz mümkün.

Konu hakkındaki videomuzu buradan izleyebilirsiniz:

Instagram’da yaptığınız ilk yorum nasıl bulunur?

Adım #1: Instagram mobil uygulamasını açın.

Instagram mobil uygulamasını açın. Adım #2: Profil sayfanızı açın.

Profil sayfanızı açın. Adım #3: Sağ üst köşedeki üç çizgi butonuna dokunun.

Sağ üst köşedeki üç çizgi butonuna dokunun. Adım #4: Açılan menüden Hareketlerin seçeneğine dokunun.

Açılan menüden Hareketlerin seçeneğine dokunun. Adım #5: Etkileşimler sayfasını açın.

Etkileşimler sayfasını açın. Adım #6: Yorumlar seçeneğine dokunun.

Yorumlar seçeneğine dokunun. Adım #7: Sağ üst köşedeki Sırala ve Filtrele yazısına dokunun.

Sağ üst köşedeki Sırala ve Filtrele yazısına dokunun. Adım #8: Sıralama seçeneğini En Eskiden En Yeniye olarak seçin.

Sıralama seçeneğini En Eskiden En Yeniye olarak seçin. Adım #9: Uygula butonuna dokunun.

Instagram’da başka bir kullanıcının gönderisine yaptığınız ilk yorumu görmek için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Beğenmeler sayfasında olduğu gibi Yorumlar sayfasında da diğer kullanıcıların gönderilerine yaptığınız yorumlar varsayılan olarak en yeniden en eskiye doğru sıralanır. Sırala ve Filtre seçeneği ile hem bu sıralamayı değiştirebilir hem de belirli bir tarih aralığı seçebilirsiniz.

Instagram’da verdiğiniz ilk hikaye yanıtı nasıl bulunur?

Adım #1: Instagram mobil uygulamasını açın.

Instagram mobil uygulamasını açın. Adım #2: Profil sayfanızı açın.

Profil sayfanızı açın. Adım #3: Sağ üst köşedeki üç çizgi butonuna dokunun.

Sağ üst köşedeki üç çizgi butonuna dokunun. Adım #4: Açılan menüden Hareketlerin seçeneğine dokunun.

Açılan menüden Hareketlerin seçeneğine dokunun. Adım #5: Etkileşimler sayfasını açın.

Etkileşimler sayfasını açın. Adım #6: Hikaye Yanıtları seçeneğine dokunun.

Hikaye Yanıtları seçeneğine dokunun. Adım #7: Sağ üst köşedeki Sırala ve Filtrele yazısına dokunun.

Sağ üst köşedeki Sırala ve Filtrele yazısına dokunun. Adım #8: Sıralama seçeneğini En Eskiden En Yeniye olarak seçin.

Sıralama seçeneğini En Eskiden En Yeniye olarak seçin. Adım #9: Uygula butonuna dokunun.

Instagram’da başka bir kullanıcının hikayesindeki ankete verdiğiniz ilk yanıtı görmek için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Diğer sayfalarda olduğu gibi Hikaye Yanıtları sayfasında da diğer kullanıcıların hikayelerine verdiğiniz yanıtlar varsayılan olarak en yeniden en eskiye doğru sıralanır. Sırala ve Filtre seçeneği ile hem bu sıralamayı değiştirebilir hem de belirli bir tarih aralığı seçebilirsiniz.

Instagram’da beğendiğiniz ilk fotoğraf nasıl bulunur sorusu ile birlikte ilk yorum ve ilk hikaye yanıtı nasıl bulunur gibi merak edilen soruları yanıtlayarak konu hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. İlk beğendiğiniz fotoğraf hangisiydi, yorumlarda paylaşabilirsiniz.