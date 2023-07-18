Instagram'ın hikâyelerde fotoğraf paylaşırken istenmeyen objeleri kaldıracak bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Yapay zekâ destekli aracın ne zaman geleceği bilinmiyor.

Hikâye özelliğinin en çok kullanıldığı platformlardan olan Instagram’ın kullanıcıları sevindirecek yepyeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Özellik, mobil uygulamalar hakkındaki paylaşımlarıyla tanınan Alessandro Paluzzi tarafından fark edildi.

Yeni özellik, hikâyelerde düzenleme yaparken kullanılabilecek. Buraya eklenecek araçla birlikte kullanıcılar, fotoğraflarında en çok şikâyet ettikleri problemlerden birini çözebilecek.

Yapay zekâ destekli özellikle, fotoğraflardaki istenmeyen şeyleri kaldırabilmek mümkün olacak

Paluzzi tarafından paylaşılan ekran görüntüsüne baktığımızda, hikâye düzenleme kısmının üst kısmına bir simgenin eklendiğini görebiliyoruz. Paylaşıma göre yapay zekâ destekli bu araç, paylaşmak istediğimiz fotoğraflarda sık sık karşılaştığımız istenmeyen objeleri kaldırmamızı sağlayacak.

Aracın nasıl çalıştığı ve düzgün sonuçlar verip vermediği konusunda henüz bir bilgi yok. Bunu görmek için platformun özelliği kullanıma sunmasını beklememiz gerekecek. Ancak, kullanıcıları bir hayli hoşuna gidebileceğini söylememiz yanlış olmaz. Bazen bir fotoğraf çok güzel çıkmış olsa da arkadaki bir cisim veya kişi o fotoğrafı bozabiliyor. Yeni araç, yapay zekânın da yardımıyla bu tarz sorunları ortadan kaldırabilir.