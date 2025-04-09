Instagram, arama konusunda önemli değişiklikler yapacak. Detaylar belli olmasa da TikTok benzeri, gençlerin Google yerine kullanabileceği bir arama özelliği hedefleniyor.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için sürekli yeni özellikler getiriyordu. Şimdi ise platformun patronu Adam Mosseri’den gelecek önemli bir yenilik hakkında açıklama geldi.

Mosseri, uygulamanın arama işlevini geliştirmek istediklerini ifade etti. Artık gençlerin geleneksel arama motorları yerine TikTok gibi yerleri arama yapmak için kullandığını, kendilerinin de bu yüzden önemli bir konumda olduğunu aktardı.

Arama tarafına yatırımlar artırılacak, TikTok benzeri bir deneyim sunulacak

Mosseri, şu anda arama üzerinde çalışan küçük bir ekiplerinin olduğunu ancak bunu yakında değiştirmeyi planladıklarını ifade etti. Buna göre şirket, aramaya çok daha fazla yatırım yapmaya başlayacak.

Şu anda birçok kişi, Google yerine kısa video gibi sonuçlar almak için TikTok’u tercih ediyor ve onlara güveniyor. Instagram’ın en büyük rakibinin TikTok olduğunu biliyoruz. Bu da aramalarını geliştirmeleri gerektiğinin bir göstergesi. Mosseri, insanların aradıklarını kolayca bulabildikleri bir yere dönüşeceğini, ayrıca içerik üreticilerinin eski gönderilerinin yeniden ilgi görmesini sağlayabileceğini ifade etmiş. Yani herkes için yararlı olabilir.

Instagram aramalarını nasıl değişeceği konusunda bir bilgi maalesef yok. Daha TikTok benzeri bir hâl alacağını tahmin edebiliriz. Ayrıca TikTok’un yorumlarda orada konuşulan şeye göre yer alan arama önerileri. Şirket, bunu da kendi platformuna entegre etmek istiyor.