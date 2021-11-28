Instagram sosyal medya platformunu kullanmak artık size keyif vermiyorsa, var olan hesabınızı artık kullanmak istemiyorsanız ya da yeni bir hesapla hayatınıza devam etmek istiyorsanız Instagram hesap silme yani kalıcı hesap kapatma işlemi yapabilirsiniz. Bunun yerine bir süre mola vermek için devre dışı bırakma yani geçici hesap kapatma işlemi yapmanız da mümkün.

Instagram dünyanın en popüler sosyal medya platformu. Artık Instagram hesabı olmayan kişilerin sayısı oldukça az. Çünkü günümüzde hayat orada devam ediyor ve insanlar bu akışı kaçırmamak için bir hesap açma gereği duyuyor. Ancak bazı kullanıcılar da artık bu platformdan sıkıldılar. Sıkılan kullanıcılar Instagram hesabını kalıcı ya da geçici olarak kapatmak istiyor.

Instagram hesap silme yani kalıcı hesap kapatma işlemi de devre dışı bırakma yani geçici hesap kapatma işlemi de platformun masaüstü versiyonundan kolayca gerçekleştirilebiliyor. Önemli olan sizin neye karar verdiğiniz. Çünkü geçici hesap kapatma her an geri alınabilirken kalıcı hesap kapatma işleminin süre sınırı vardır. Instagram kalıcı hesap kapatma ve geçici hesap kapatma işlemleri nasıl yapılır gelin daha yakından bakalım.

Instagram geçici hesap kapatma nasıl yapılır?

Adım #1: Buradan Instagram internet sitesini açın.

Buradan Instagram internet sitesini açın. Adım #2: Hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #3: Profil sayfanızı açın.

Profil sayfanızı açın. Adım #4: Profili Düzenle butonuna tıklayın.

Profili Düzenle butonuna tıklayın. Adım #5: Hesabımı Geçici Olarak Kapat yazısına tıklayın.

Hesabımı Geçici Olarak Kapat yazısına tıklayın. Adım #6: Hesap kapatma nedeninizi seçin.

Hesap kapatma nedeninizi seçin. Adım #7: Instagram şifrenizi girin.

Instagram şifrenizi girin. Adım #8: Hesabı Geçici Olarak Kapat butonuna tıklayın.

Hesabı Geçici Olarak Kapat butonuna tıklayın. Adım #9: İşlem tamam.

İşlem tamam. Adım #10: Instagram hesabınız geçici olarak kapatıldı.

Instagram hesabınız geçici olarak kapatıldı. Adım #11: Hesabınızı yeniden aktif hale getirmek için giriş yapmanız yeterli.

Instagram geçici hesap kapatma yani devre dışı bırakma işlemi için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Bu işlem mobil uygulama üzerinden yapılamıyor. Mobil ya da masaüstü internet tarayıcınız üzerinden Instagram internet sitesini açmalı ve adımları o şekilde uygulamalısınız.

Hesabınızı neden kapattığınız çok da önemli değil. Instagram yalnızca hizmetini iyileştirmek için bir geri dönüş alıyor. Şifrenizi tekrar istemesinin nedeni ise güvenlik. Hesabınızı geçici olarak kapattığınız zaman arşiviniz, paylaşımlarınız ya da mesajlarınız silinmez. Ancak siz sanki hesabı tamamen silmişsiniz gibi ortadan kaybolur. Instagram hesabınıza giriş yaptığınız zaman hesabınız yeniden aktif hale gelir.

Instagram hesap silme, kalıcı hesap kapatma nasıl yapılır?

Adım #1: Buradan Instagram hesap silme sayfasını açın.

Buradan Instagram hesap silme sayfasını açın. Adım #2: Instagram hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Instagram hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #3: Hesap silme nedeninizi seçin.

Hesap silme nedeninizi seçin. Adım #4: Instagram şifrenizi girin.

Instagram şifrenizi girin. Adım #5: Sil butonuna tıklayın.

Sil butonuna tıklayın. Adım #6: İşlem tamam.

İşlem tamam. Adım #7: Instagram hesabınızı kalıcı olarak kapatmak için talimat verdiniz.

Instagram hesabınızı kalıcı olarak kapatmak için talimat verdiniz. Adım #8: Hesap silinmeden geri almak için 30 gün içinde hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

Instagram hesap silme yani kalıcı hesap kapatma işlemi için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Geçici hesap kapatma gibi hesap silme işlemi için de mobil ya da masaüstü internet tarayıcınız üzerinden Instagram internet sitesini açmalı ve adımları o şekilde uygulamalısınız.

Instagram hesap silme işlemi bir süredir talimat olarak çalışıyor. Yani kullanıcı sil diyor, Instagram 30 gün bekledikten sonra siliyor. Twitter’da uzun zamandır olan bu özellik, şüphesiz fevri alınan kararlardan pişmanlık duyulmaması için sunuldu. Eğer 30 gün içinde Instagram hesabınıza giriş yapmazsanız işlem gerçekleşir.

Instagram hesabınız kalıcı olarak silindiği zaman her şey silinir. Arşiviniz, paylaşımlarınız, mesajlarınız, yorumlarınız ve beğenileriniz tamamen ortadan kalkar. Ancak Instagram’dan alınarak üçüncü taraf sitelerde paylaşılan bilgileriniz hala olabilir. Ufak bir Google araması ile bu durumu öğrenebilirsiniz.

Instagram hesabımı sileyim mi, devre dışı mı bırakayım?

Bu durum tamamen kullanıcı tercihine bağlıdır. Eğer yalnızca sıkıldıysanız ve bir süre ara vermek istiyorsanız Instagram hesabınızı geçici olarak kapatmak yani devre dışı bırakmak en doğru tercih olacaktır. Biraz kafanızı dinledikten sonra istediğiniz zaman kolayca açabiliyor olmanız daha güven veren bir seçenek.

Instagram hesabınızı uzun süredir kullanıyorsanız hesap silme işlemi bir nevi tüm anılarınızı ortadan kaldıracaktır. Hesabınızı neden silmek istediğinizden emin olun. Paylaşımlarınız ya da takipçilerinizle ilgili bir sorun yaşıyorsanız bu durumu Instagram’a bildirerek yardım alabilirsiniz.

Instagram hesap silme yani kalıcı olarak kapatma işlemi 30 gün içinde giriş yapılmazsa geri alınamaz bir işlemdir. Bu nedenle Instagram bile önce hesabınızı geçici olarak kapatmanızı öneriyor. Baktınız işler yolunda, Instagram yokken daha mutlu bir insan oldunuz; o zaman gönül rahatlığıyla hesabınızı silebilirsiniz.

Instagram hesap silme ve devre dışı bırakma yani geçici ve kalıcı hesap kapatma işlemleri nasıl yapılır sorularını yanıtlayarak konu hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Adımları uygularken sıradışı bir sorunla karşılaşıyorsanız Instagram ile iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz.