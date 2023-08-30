Instagram'ın, TikTok rakibi Reels videolarının uzunluğunun 10 dakikaya kadar çıkarmayı planladığı ortaya çıktı. Normalde bu süre 3 dakikayla sınırlıydı.

Instagram, “Reels” ismini verdiği kısa video formatıyla TikTok’un en önemli rakipleri arasında yer alıyor. Platform, işte tam da bu yüzden düzenli olarak milyonlarca insanın kullandığı özelliğe yenilikler getirmeye ve öne geçmeye çalışıyor.

Mobil uygulamalar hakkındaki sızıntılarıyla bildiğimiz Alessandro Paluzzi’nin bugün X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım, Reels’ta önemli bir değişiklik yapılabileceğini ortaya koydu. Değişiklik, özelliğin alışık olduğumuz kısa video formatından yavaş yavaş uzaklaşacağını gösterdi.

Reels videolarının uzunluğu, yakında 10 dakikaya kadar çıkabilir

Paluzzi’nin paylaşımına göre Instagram, Reels videolarının uzunluğunu 10 dakikaya çıkarmayı planlıyor. Daha önce maksimum 3 dakika uzunluğa kadar Reels videosu eklenebiliyordu. Paluzzi’nin paylaştığı iki ekran görüntüsünde de bu sürenin 3’ten 10’a çıkacağını görebiliyoruz.

Meta veya Instagram, Reels videolarını uzatacak bu değişiklikle ilgili herhangi bir doğrulama yapmadı. Ancak Paluzzi’nin sızıntıları genelde gerçek çıkıyor. Bu nedenle özelliğin yakında resmen tanıtılma ihtimali yüksek.

Instagram’ın Reels süresini 10 dakikaya çıkartması, TikTok’la rekabet etmek için yaptığı bir hamle olacak. TikTok, hâlihazırda 10 dakikaya kadar video ekleme seçeneğini kullanıcılarını sunuyor. Platform, buna ek olarak ücret ödenerek izlenebilen 20 dakikalık videolara bile izin veriyordu.