Instagram’ın bir süredir beklenen rozet sistemi, yeni güncellemeyle 50.000’den fazla hesap tarafından kullanılabilir kılındı. Bu rozet sistemiyle birlikte IGTV’deki videolarda reklam testine de başladı.

Instagram’da yüksek takipçili hesapların para kazanmasını kolaylaştıracak yeni bir özellik yayınlandı. Şirket, yeni yayınladığı güncellemeyle 50.000’den fazla Influencer’ın canlı yayınlar sırasında “rozet satmasına" izin verdiğini açıkladı. Belirli bir ücret karşılığında satın alınarak kullanılabilen bu rozetler, hayranların canlı yayın sırasında kendilerini görünür hale getirmelerinin bir yolu.

Influencer’lar, bu yeni özellikle birlikte sadece rozet sahiplerine canlı yayın yapma gibi seçeneklerle ek gelir elde edebilecek. Bu özellik sayesinde daha fazla Influencer’ın canlı yayın açmaya başlayacağı düşünülürken IGTV için de reklam testleri genişletilmeye başlandı. Uzun videolar paylaşmaya olanak tanıyan IGTV, içerik oluşturucuların uzun videolardan elde edilen reklam gelirlerinden bir pay kazanmalarını sağlayan IGTV reklam testini de genişletiyor. Şu anda sadece belirli ABD merkezli hesapla sınırlı olan IGTV reklam geliri özelliği, önümüzdeki dönemde daha fazla Influencer için erişilebilir olacak.

Yeni araçlarla Instagram; Twitch, YouTube gibi platformlara rakip olmayı hedefliyor

Facebook’un elindeki en güçlü sosyal medya platformu olan Instagram, yeni araçlarıyla YouTube ve Twitch başta olmak üzere para kazanılabilen diğer platformlara sağlam bir rakip olarak gelmeyi hedefliyor. Instagram, şimdiye kadar takipçilerden para kazanmak için genel olarak marka anlaşmaları ve çevrimiçi mağazalara gelen trafiğe odaklanıyorlardı. Reklam gelirlerinin paylaşılması ve uygulama için rozetlerle daha fazla Influencer’a gelir kapısı olacaklar gibi duruyor.

Yeni özellikler, Instagram’ın reklamcılık dışındaki kaynaklardan da para kazanmasına destek olabilir. Şirket şimdilik içerik oluşturucuların rozetlerden elde ettikleri gelirin tamamını almalarına izin veriyor, ancak bir noktadan sonra Instagram’ın da gelir paylaşımına yöneleceği düşünülüyor. Ülkemizde de Reynmen gibi isimlerin canlı yayınlarında görmeye başladığımız rozet sistemi ve IGTV reklam paylaşımı özelliği sizce Instagram için olumlu etkiye yol açar mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.