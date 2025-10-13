Tümü Webekno
Saatlerce TV Başında Reels Kaydırabileceğiz: Instagram'ın TV Uygulaması Geliyor!

Instagram patronu Adam Mosseri, platformun TV uygulaması üzerinde çalışmalara başladıklarını belirtti. Yakında TV'nizde Instagram görebilirsiniz.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Meta bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Instagram, şu anda dünyadaki en popüler sosyal medya uygulamalarından biri konumunda. TikTok benzeri kısa video formatı Reels sayesinde popülerliğini yüksek seviyede tutmayı başaran platformun, şimdi de beklenmedik bir hamleyle karşımıza çıkacağı iddia edildi.

Direkt olarak platformun başındaki Adam Mosseri’den gelen açıklamalara göre Instagram, kendi televizyon uygulaması üzerinde çalışmaya başladı. Bu uygulamanın, şirketin videolara daha fazla odaklanmak istemesi üzerine geliştirildiği belirtildi.

YouTube’a rakip olacak

Instagram’ın hâlihazırda video konusunda öne çıkmaya başladığını biliyoruz. Reels videolar hem kısa hem de uzun formatta izlenebiliyor. İşte bunu daha fazla insana taşımak için de TV uygulaması için kollar sıvandı. Şirket, bu şekilde TV’de dominasyonu bulunan YouTube’a rakip olabilir. Yakında saatlerce televizyondan reels kaydıran insanlar bile görebiliriz.

Mosseri, Bloomberg’e yaptığı açıklamada eğer bu tarz platformların tüketim alışkanlıkları televizyonlara da kayıyorsa kendilerinin de bunu yapması gerektiğini belirtti. Şu anda şirketin TV uygulamasını “keşfettiğini” ancak henüz duyurulacak kesin bir şey olmadığını da söyledi. Aslında bu tarz bir uygulamanın yıllar önce gelmesinin gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kısacası Instagram’ın TV uygulaması konusunda henüz kesin bir şey yok, şu anda üzerine düşünülüyor. Gerçekleşmesi durumunda nasıl bir sonuç vereceği merak konusu. Instagram’ın aylık 3 milyar kullanıcısı var. Reels ile videolara ilgi de çok artmış durumda. Bu yüzden muhtemelen bir TV uygulaması da başarılı olabilir.

