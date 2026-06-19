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Apple Music Tarihi Boyunca En Çok Dinlenen 20 Sanatçı Açıklandı

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Apple Music'in tarihi boyunca en çok dinlenen sanatçılar belli oldu. İşte 11 yıl sonucunda ortaya çıkan liste.

Apple Music Tarihi Boyunca En Çok Dinlenen 20 Sanatçı Açıklandı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple tarafından sunulan müzik akış platformu Apple Music, Spotify kadar olmasa da dünya çapında bir hayli popüler durumda. Ülkemizde de kullanılan platformun toplamda 105 milyonu aşkın kullanıcısı bulunuyor. Peki Apple Music’te kim en çok dinleniyor?

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Spotify gibi platformlar en çok dinlenen sanatçıları sık sık paylaşsa da Apple Music’ten böyle bir şey görmüyorduk. Şimdi ise Chart Data’dan bu konuda veriler geldi. Veriler, Apple Music kullanıma sunulduğundan bu yana geçen süreçte en çok dinlenen sanatçıları listeledi.

İçerikten Görseller

Apple Music Tarihi Boyunca En Çok Dinlenen 20 Sanatçı Açıklandı
aplemus

Apple Music tarihinde en çok dinlenen 20 sanatçı

aplemus

  1. Drake
  2. Taylor Swift
  3. Future
  4. Youngboy Never Broke Again
  5. Bad Bunny
  6. Lil Baby
  7. The Weeknd
  8. Morgan Wallen
  9. Kanye West
  10. Post Malone
  11. Travis Scott
  12. Ariana Grande
  13. Chris Brown
  14. Kendrick Lamar
  15. Lil Durk
  16. Gunna
  17. Rod Wave
  18. Ed Sheeran
  19. Justin Bieber
  20. Eminem

Apple Music, 2015 yılında resmen piyasaya sürülmüştü. Yani anlayacağınız bu liste toplamda 11 yıllık dinleme verileri sonucunda ortaya çıkıyor. Spotify’da da en üst sıralarda yer alan Drake’in Apple Music’te lider olduğunu görüyoruz. Onu bir başka yıldız Taylor Swift takip ediyor.

Apple Music, Spotify’a kıyasla daha uygun fiyata kayıpsız ses dahil daha gelişmiş özellikler sunmasıyla öne çıkmayı başaran bir platform. Özellikle de iPhone, AirPods sahipleri için güzel özellikleri var. Fiyatının Türkiye’de 59,99 TL olduğunu belirtelim.

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