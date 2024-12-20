Instagram, kullanıcıların videolarında metin komutlarıyla arka plan değişikliği, kıyafet düzenleme gibi kişiselleştirmeler yapmalarını sağlayacak araçları tanıttı.

Instagram, videolarda görünüm ve arka planları değiştirmeye yönelik yapay zekâ araçlarını duyurdu. Gelecek olan yeni özellikler ile birlikte kullanıcılar metin komutlarıyla videolarında istedikleri değişiklikleri yapabilecek.

Instagram, video içerik üreticilerine yönelik yeni bir yapay zekâ aracı sundu. Yeni araçlar sayesinde kullanıcılar, videolarında kıyafetlerini değiştirebilecek, arka planlarını istedikleri şekilde yeniden oluşturabilecek veya genel görünüşlerini değiştirebilecek.

Instagram, içerik üreticilerine yapay zekâ destekli yeni düzenleme araçları sunuyor

Yapay zekâ destekli düzenleme araçları, Meta'nın Movie Gen modeliyle çalışacak ve bu özellikler önümüzdeki yıl Instagram'da kullanıma sunulacak. Instagram yöneticisi Adam Mosseri, Instagram kullanıcılarına bu yeni yapay zekâ araçları hakkında bilgi verdi. Özellikle video içerik üreticilerinin daha yaratıcı çalışmalar yapabilmesi adına geliştirilen bu araçlar, metin komutlarıyla videoları düzenleyebilme olanağı sunacak.

Videoları kişiselleştirmek için sağlanan özellikler arasında arka plan değişiklikleri, kıyafet değiştirme ve takı ekleme yer alıyor. Meta, Movie Gen’in video ve ses üretiminde kullanılabileceğini de açıklamıştı, ancak bugünkü duyuru, bu modelin Instagram kullanıcıları için daha fazla düzenleme aracı sunmak amacıyla kullanılacağını ortaya koydu. Instagram’ın yeni yapay zekâ araçları, içerik üreticilerine geniş bir özgürlük sunarak, daha yaratıcı ve özgün içerikler üretmelerine olanak tanıyacak gibi görünüyor.