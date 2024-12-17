Instagram, yeni yıla özel olarak geçici bir özellik getireceğini duyurdu. Sadece ocak ayının ilk haftasında erişilebilir olacak bu yenilik, 2024'teki fotoğraflarınızı tek bir hikâyede kolaj olarak paylaşmanızı sağlıyor.

Kullanıcı deneyimini iyileştirmek için sürekli yeni özelliklerle karşımıza çıkan Instagram, şimdi de yeni yıla özel bir hamle yaptı. Şirket, 2024’teki anılarınızı paylaşmanızı sağlayacak bir özellik kullanıma sunacağını duyurdu.

Bu özellik, hikâyelerinizde bir kolaj oluşturmanızı sağlıyor. Sadece ocak ayının ilk haftasında kullanılabilir olacağını belirtelim.

2024’te çektiğiniz birden fazla fotoğrafı bir araya getirip paylaşabiliyorsunuz

Basitçe anlatacak olursak yeni özellik, 2024’teki anılarınızı tek bir hikâyede takipçilerinizle paylaşmanızı sağlıyor. Birden fazla fotoğrafı bir kolaj hâline getirebiliyor ve paylaşabiliyorsunuz.

Bu kolaj, hâlihazırda platformda olan Layout gibi benzer özelliklerden çok daha iyi bir görünüme sahip. Ayrıca yeni yıla özel olarak tasarlanması da ayrı bir güzellik katıyor. Ocak ayının ilk haftası boyunca platformun bu tarz hikâyelerle dolup taşacağını söyleyebiliriz. Sonrasında ise kullanımı mümkün olmayacak.

Kullanmak da oldukça kolay olacak. Uygulamada direkt hikâye ekleme kısmına girdiğinizde kameranın yanında “2024 Kolaj” isimli bir kısım belirecek. Buradan kendi kolajınızı oluşturabileceksiniz.

Platform, ayrıca birkaç tane daha geçici özellik getirdi. Bunlardan biri yeni yıl temalı “Sen de Ekle” özelliği. Ayrıca yine yeni yıla özel olarak tasarlanmış metin efektleri, DM’lerde sohbet temaları ve efektler de var.