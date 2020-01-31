Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım platformlarından Instagram, masaüstü uygulaması için beklenen özelliği nihayet yayınladı. Kullanıcılar artık Instagram’ın masaüstü uygulamasında doğrudan mesaj gönderebilecekler.

ABD’li sosyal medya devi Facebook, geçtiğimiz aralık ayında, Windows 10 OSMeta Instagram uygulamasını Progressive Web App (İleri Web Uygulaması - PWA) ile değiştirmişti. Instagram’ın eski masaüstü uygulaması çok nadir aralıklarla güncelleniyordu. Öyle ki, uygulama en son güncelleme aldığında tarihler 13 Temmuz 2018'i gösteriyordu. Şirket bugün, Instagram’ın PWA tabanlı yeni versiyonu için ilk güncellemesini yayınladı.

WindowsBlogItalia adlı internet sitesi tarafından fark edilen güncelleme, DM (Direkt Mesaj) için destek sağlıyor. Kullanıcılar artık masaüstü uygulaması üzerinden mesajlarına erişip, arzu ettiklere kişilere mesaj gönderebilecekler. Güncelleme ayrıca olağan hata düzeltmelerini ve bazı geliştirmeleri de içeriyor.

Artık Instagram'ın masaüstü uygulamasından da mesaj atılabilecek

Bu arada söz konusu güncellemelerin, Microsoft Store’dan ücretsiz bir şekilde indirebileceğiniz Instagram uygulaması için geçerli olduğunu söylemiş olalım. Dolayısı ile en azından şu an için Instagram'ın masaüstü direkt mesaj özelliğinden sadece Windows 10 kullanıcıları faydalanabiliyor.

Instagram’ın masaüstü versiyonunun PWA tabanına geçmesi, uygulamanın gelecekte çok daha fazla yeniliğe sahne olacağına işaret ediyor. Uygulama belki de kısa süre sonra Artırılmış Gerçeklik (AR) kamera filtreleri gibi gibi sevilen bazı özellikleri de destekleyebilir. Instagram’ın masaüstü uygulamasının son sürümünü buradan bilgisayarınıza indirebilirsiniz.