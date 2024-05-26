Instagram, kullanıcıların yapay zekâyla sohbet teması oluşturmasını sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor. Ayrıca yeni gelecek özelliklere erkenden erişmenize olanak tanıyacak bir yenilik de yolda.

Üretken yapay zekânın çok ileri seviyeleri gelmesiyle sosyal medya platformlarının da bu tarz özellikleri benimsemeye başladığını görmüştük. Meta bünyesinde faaliyet gösteren Instagram da bunlardan biriydi.

Şimdi ise Instagram’a gelecek yeni bir yapay zekâ özelliği ortaya çıktı. Mobil uygulama özelliklerini sızdırmasıyla tanıdığımız Alessandro Paluzzi’nin paylaşımına göre platform, sohbet temalarına yapay zekâ getirecek.

Yapay zekâyla kendi sohbet temanızı oluşturabileceksiniz

Şu anda Instagram DM’lerde istediğiniz bir sohbette ekrana basılı tutarak temayı değiştirebiliyorsunuz. Böylece arka planda oyunlardan özel günlere kadar birçok şeyi içeren farklı temalar yer alabiliyor.

Paluzzi’nin paylaştığı gönderisi artık yapay zekâyla tema oluşturabileceğimizi gösteriyor. Yani muhtemelen kullanıcı, “Yapay zekâyla oluştur” ismine sahip bu seçeneği seçerek tamamen kişiselleştirilmiş sohbet temaları oluşturabilecek. Özellik hakkında başka bir detay yok ancak metin komutlarıyla tema oluşturduğumuzu görme ihtimalimiz var. Bilgi olmadığı için kesin bir şey söyleyemiyoruz.

Özelliklere erken erişmenize de izin verecek

Paluzzi’nin paylaştığı bir diğer yenilik ise Instagram’a gelecek özellikler hakkında. Paylaşıma göre şirket, yakında isteyen kullanıcıların uygulamaya ilerleyen zamanlarda eklenecek özelliklere erken erişim sağlamasına izin verecek. Bu şekilde muhtemelen özellikler hakkında geri bildirim alıp onları daha iyi hâle getirmeyi planlıyor.

Bu iki yeniliğin ne zaman geleceği konusunda şimdilik bir şey söyleyemiyoruz. Şu anda test aşamasındalar. Geniş çapta çıkış yaptıklarında veya daha fazla bilgi geldiğinde sizleri bilgilendirebileceğiz.