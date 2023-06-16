Instagram'ın yorumlara yapay zekâ getirmeyi planladığı ortaya çıktı. Henüz ne zaman geleceği konusunda bir bilgi bulunmayan özellik, yapay zekânın sizin yerinize yorum atmasını sağlayacak.

Birçok teknoloji devi gibi WhatsApp, Facebook ve Instagram gibi platformları bünyesinde bulunduran Meta da yapay zekâ hamleleriyle hızla kızışan yarışta öne çıkmayı amaçlıyor. Şimdi ise şirketin Instagram’a yeni bir yapay zekâ özelliği getirmeyi planladığı ortaya çıktı.

Mobil uygulamalar hakkındaki paylaşımlarıyla tanınan Alessandro Paluzzi, platformun üzerinde çalıştığı bir özelliği paylaştı. Yeni özellik, Meta’nın Instagram’ın her yerine yapay zekâyı entegre etmek istediğini gösteriyor.

Yapay zekâ sizin yerinize yorum yapabilecek

Paluzzi’nin paylaşımına göre Instagram, yapay zekâ ile yorum üretmeye olanak tanıyacak bir özellik üzerinde çalışıyor. Ekran görüntüsünde özelliğin yorum yazdığınız metin kutusunun sol tarafından kullanılabileceği görülebiliyor. Burada normalde kullanıcıların profil fotoğrafı yer alıyor.

Artık yorumlarımızı yapay zekâya yazdırabileceğimizi gösteren bu özellik hakkında bildiklerimiz bu kadar. Ne zaman çıkacağı ve nasıl kullanılacağı konusunda bir bilgi yok. Ayrıca hangi modelden yararlanacağı da bilinmiyor. Ancak bir tahminde bulunabiliriz.

Son zamanlarda Instagram’ın yapay zekâya yoğunlaştığına dair haberler görüyorduk. Geçtiğimiz hafta, Meta’nın Instagram’a yapay zekâ destekli bir sohbet botu getirmek istediği ortaya çıkmıştı. ChatGPT’ye benzer özelliklere sahip olacak bu botun, farklı kişiliklere sahip olma, sorularınızı yanıtlama gibi işlevlerinin olacağı belirtilmişti. Eğer tüm haberler doğru çıkarsa, şirketin yorumlarda kendi sohbet botundan yararlanabileceği tahmin edilebilir. Neler olacağını ilerleyen zamanlarda göreceğiz.