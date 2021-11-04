Instagram, Twitter kullanan kullanıcılarına sunduğu yeni özelliğini duyurdu. Bu özellik sayesinde kullanıcıların Twitter’da paylaştıkları linklerin artık ön izlemesi de görünecek.

Instagram, son dönemde oldukça hareketli günler geçiriyor. Platform son olarak geçtiğimiz günlerde tanıttığı “Sen de ekle” özelliğini birkaç gün önce kullanıma sunmuştu. Fakat ne yazık ki kullanıcılar bu özellikleri aktif bir şekilde kullanamıyor. Bunun nedeni ise çoğu Instagram kullanıcısının sürekli olarak bağlantı sorunları yaşıyor olması.

Bugün ise Instagram, resmi Twitter hesabından bir açıklama yaparak Twitter kullanan Instagram kullanıcıları için hazırladığı yeni özelliğini tanıttı.

Twitter’da paylaşılan linklerin önizlemesi olacak

Twitter’dan yapılan duyuruya göre Instagram kullanıcıları artık gönderilerini Twitter’dan bağlantı olarak paylaştığında bağlantıya ek olarak bir de gönderinin ön izlemesi eklenecek. Bu özellik daha önceden sadece profil bağlantılarında mevcuttu.

Instagram daha önce “Sen de ekle” özelliğine ek olarak 60 saniyelik hikayeler özelliğini eklemiş, bağlantı eklemeyi bütün kullanıcılara sunmuş ve sessiz sedasız bir şekilde IGTV’yi kaldırmıştı.

Instagram’ın duyuru yaptığı tweetin altına ise pek çok kullanıcı bunun geç kalınmış bir özellik olduğunu söyleyerek Instagram’ın bu tarz özellikleri ihmal ettiği ve son zamanlarda uygulamasındaki sorunları bile gideremediğini söyleyerek isyan etti. Instagram’ın sunduğu özellik şu andan itibaren tüm kullanıcılara sunulmuş durumda.