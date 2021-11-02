Yeni adıyla Meta, şirket çapındaki yüz tanıma kullanımını sınırlamak için Facebook’ta on yıldır var olan yüz tanıma sistemini kapatacağını ve kayıtlı olan tüm verileri sileceğini açıkladı.

Facebook, 2010 yılında kullanıcılarının paylaştığı fotoğraflarda görünen kişileri otomatik olarak tanımlayan yüz tanıma sistemini tanıtmıştı. Bu özellik ile yeni fotoğraf ve videolar yüklediğinde, medyadaki kişileri tespit ederek etiketleme önerisi sunuyordu. Sistem, ilerleyen süreçte hem başka birini taklit eden hesapları belirleyen hem de fotoğrafları görme engelli kullanıcılara açıklayan yazılıma kaynaklık etmişti.

Ancak bu yüz tanıma sistemi birçok gizlilik endişelerini, hükümet soruşturmalarını ve daha başka birçok sorunu da beraberinde getiriyordu. Meta resmi bir açıklamayla, on yıldır var olan yüz tanıma sistemini bu ay kapatacağını ve tüm yüz tarama verilerini sileceğini duyurdu.

Meta açıkladı:

Yüz tanıma teknolojisi, bazen her ne kadar kullanıcılara güvenlik konusunda faydalı olsa da kötüye kullanıldığı örnekleri de çok fazlaydı. Facebook, özelliği hala güçlü bir araç olarak görse de toplumda yarattığı kaygıları göz önünde bulundukları için özelliğin kaldırılmasına karar verdiklerini açıkladı.

Meta’nın resmi web sitesinden yapılan duyuruyla, Facebook'un yüz tanıma sistemini bu ay kaldıracağı ve şimdiye kadar kayıtlı olan bir milyardan fazla kişinin bireysel yüz tanıma şablonlarını sileceği açıklandı. Bu değişiklik görme engelli kişiler için resim açıklaması oluşturan Otomatik Alternatif Metni (ATT) de etkileyecek. Alternatif metinlerde artık fotoğraflarda yer alan kişilerin kimliklerine dair bir bilgi verilmeyecek, onun dışında olduğu gibi çalışmaya devam edecek.