Intel Core i9-10900F Masaüstü İşlemcisi Geekbench Sonuçları

10 çekirdekli Intel Core i9-10900F masaüstü işlemcileri, Geekbench’teki bir HP bilgisayarın testlerinde ortaya çıktı. Tek ve çoklu çekirdek puanları dikkat çeken işlemci, AMD Ryzen 9 4900HS dizüstü bilgisayar işlemcisinden geride kaldı.

Son dönemde Intel, Comet Lake ile Renoir işlemci karşılaştırmalarından başını kaldıramıyor. Özellikle yapay performans testlerinde firma zor zamanlar yaşıyor. Intel Core i9-10900F’nin Geekbench 4.4 sonuçları açıklandığında işlemci, tek çekirdekte 5.747 puan alırken çoklu çekirdekteyse 29.363 puana erişmişti. 10 çekirdek, 20 iş parçacıklı ve 65 W TDP değerine sahip olan işlemci umut veriyordu.

İşlemcinin sonuçları ortaya çıktıktan sonra Comet Lake masaüstü işlemcisinin Renoir mobil APU’nun gerisinde kaldığı belli olmuştu. Özellikle de AMD Ryzen 9 4900HS rakibini geride bırakmıştı. Geekbench 4.4 testinde Ryzen 9 4900HS kullanan yeni ASUS Zephyrus G14 GA401IV modeli, tek çekirdekte 5.372 ve çoklu çekirdekte de 30.230 puan aldı.

Intel'in işlemcisinin test sonuçları:

Comet Lake yonga seti, 8 çekirdekli Renoir’den 2 çekirdek fazlasına sahip. Ayrıca Intel’in işlemcisi masaüstü için üretilirken AMD’nin modeliyse dizüstü bilgisayarlara yönelik. Bunların yanı sıra Intel işlemcinin hem TDP değeri hem de diğer seviyelerdeki enerji tüketimi daha yüksek.

Fiyat/performans değerlendirmesinde de AMD daha önde yer alıyor. Intel Core i9-10900 serisi, 487 dolardan satışa çıkmıştı. iGPU’su olmayan F serisi muhtemelen biraz daha ucuz olacaktır. Son dönemde yüksek fiyatlar nedeniyle eleştirilere maruz kalan Intel, fiyat politikasını pek de değiştirecek gibi gözükmüyor.

AMD, fiyat/performansta önde:

Bu durum, AMD’nin gelecek olan Zen 3 Vermeer masaüstü işlemcileri için önemli bir avantaj olarak gözüküyor. AMD, Matisse işlemcilerden sonra kendilerinden beklenen gelişimi sağlayabilirse önemli bir avantaj elde edebilir. Gelecekte ne olacağı merak ediliyor.

Son yıllarda işlemci pazarında AMD, Intel’in uzun yıllardır devam eden dominantlığını yıkmaya kararlı görünüyor. AMD son dönemde yeni mimarisi sayesinde daha performanslı ve daha verimli işlemciler üretiyor.