Intel’in 10. Nesil İşlemcileri Enerji Canavarı Çıktı - Test

Intel’in yeni nesil işlemcileri oldukça fazla enerji tüketiyor ve oldukça fazla ısınıyor. Yeni nesil Intel işlemcileri overclock için kullanacak olanların oldukça iyi bir soğutma sistemi kurması gerekiyor.

Intel’in 10. nesil işlemcileri yakın zamanda piyasaya çıkacak. İşlemciler piyasaya çıkmadan önce işlemciler hakkında bazı iddialar ortaya çıkmaya başladı. İddialar doğruysa 10. nesil Comet Lake işlemcilerin sıcaklığını kontrol altında tutmak zor olacak.

ExtrmeTech, yeni işlemcilerin üst seviye modellerinden olan Core i9-10900F’ye ait olduğunu söylediği bir görsel paylaştı. Ortaya çıkan bilgilerse ısınma ve enerji tüketimi açısından yeni işlemcilerin sorun yaratabileceğini belirtiyor.

Core i9-10900F, ısınmalara doymuyor

Yeni Core i9-10900F, 10 çekirdeğe ve 20 iş parçacığına sahip bir işlemci olacak. 170 Watt PL1’e sahip olan işlemcinin PL2 değeriyse 224 Watt. PL1 bir işlemcinin belli bir süre boyunca tüketebileceği enerji olarak biliniyor. PL2 ise işlemcilerin kısa süreli olarak erişebileceği en yüksek tüketim olarak gösteriliyor.

Normal şartlar altında işlemci alırken TDP (Termal tasarım gücü) değerini dikkate alma alışkanlığımız olduğu biliniyor. Bu değer sadece işlemcilerin standart hızında geçerli olduğu için özellikle turbo kullanımı ve overclock işlemlerinde çok bir anlam ifade etmiyor.

Intel işlemcilerinin enerji tüketimi yüksek

Intel’in şu anda piyasada olan işlemcilerinde de benzer bir durum göze çarpıyor. Örneğin Core i7-9700K, TDP değeri açısından baktığımızda 95 Watt tüketime sahip ama PL1 seviyesine ulaşmak için daha fazla enerji tüketiyor. PL2 seviyesine ulaşması gerektiğindeyse elektrik tüketimi daha da yüksek noktaya çıkıyor.

Yeni işlemci için iddia edilen PL1 ve PL2 değerleri doğruysa bu seviyede bir işlemci için oldukça iyi bir soğutma sistemi edinmeniz gerekecek. Özellikle overclock yapmak ya da işlemciyi sınırlarına kadar zorlamak gibi bir planınız varsa soğutma ve iyi bir güç kaynağı büyük önem taşıyacak gibi duruyor.

Yeni nesil Intel Comet Like işlemcileri hakkında siz ne düşünüyorsunuz?