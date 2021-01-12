CES 2021'de sahne alan Intel, ultra hafif ve kompakt oyuncu dizüstü bilgisayarları için 10nm Tiger Lake H35 işlemcilerini duyurdu. Üç farklı model olarak karşımıza çıkan işlemciler, boyutun dizüstü bilgisayarlar için dezavantaj olmamasını amaçlıyor.

Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2021, devam eden pandemi nedeniyle bu yıl çevrimiçi gerçekleştiriliyor olsa da ardı ardına gerçekleştirilen duyurular, etkinliğin heyecanını kaybetmemesini sağlıyor. Gerçekleştirilen son duyurulardan biri de, Intel’in ilk 10nm Tiger Lake mimarisi üzerine inşa edilmiş 35W’lık işlemcileri olan Tiger Lake H35 serisi oldu.

Bugüne kadar Intel’in 10nm mimarisini yalnızca U serisi işlemcilerde görmüştük ki bu işlemciler, 15W güç kullanan ve ultra hafif dizüstü bilgisayarlarda tercih edilen modellerdi. Yeni Tiger Lake H35 serisi ise ultra taşınabilirliğe sahip oyuncu dizüstü bilgisayarlarında tercih edilecek ve oyunseverlere 1080p 70+ FPS sunabilecek.

Intel, Tiger Lake H35 serisi ile ultra ince ve hafif oyuncu bilgisayaları hedefliyor

Intel’in açıklamalarına göre Tiger Lake H35 serisi işlemciler, 2021’in ilk yarısında 40’tan fazla dizüstü bilgisayar modelinde tercih edilecek. Bu modellerden bazılarıyla CES 2021’in ilerleyen günlerinde tanışmamız olası. Aslına bakacak olursak Intel’in, yeni işlemcileriyle AMD’nin Ryzen 9 4900HS modeline rakip olacağını da söyleyebiliriz.

Piyasada halihazırda 45W H serisi işlemcilere sahip Razer Blade 15 ve MSI GS66 Stealth gibi modeller zaten bulunuyor. Ancak Tiger Lake H35 serisi, performans konusunda bir handikapı olmayan 14 inçlik kompakt oyuncu dizüstü bilgisayarlarını da mümkün kılmayı hedefliyor.

Intel, yeni nesil işlemcisinin hangi ekran kartlarıyla uyumlu olacağını belirtmedi ancak şirket, bugün CES’te yeni bir duyuru daha yapacak ve bu toplantıda daha fazla detay paylaşılması olası. Core i7-11375H, Core i7-11370H ve Core i5-11300H şeklinde üç farklı model ile gelen yeni Intel işlemcilerin tamamı dört çekirdeğe sahip ve Irıs Xe entegre GPU ile geliyorlar.

Intel’in açıklamalarına göre Tiger Lake H35 serisi, 11. nesil 15 watt Tiger Lake işlemcilerden gözle görülür şekilde daha iyi performans sunuyor. Bu performans farkı, tek iş parçacığında yüzde 9 iken, çoklu iş parçacığı performansında yüzde 40’a kadar çıkıyor. Bu arada yeni işlemcilerin DDR4 için 3.200MHz ve LPDDR4 (veya LPDDR4X) için 4.266MHz frekans hızını desteklediğini de belirtelim.

Intel, 11. nesil ile birlikte 10. nesil H serisi işlemci paletini de genişletiyor. Core i7-10870H ve Core i5-10500H olarak karşımıza çıkan iki yeni işlemci, 14nm mimarisine dayanmaya devam ediyor ve Thunderbolt 4, PCIe 4.0 ve Wi-Fi 6E gibi gibi özellikler sunan Tiger Lake H35 serisinin aksine Thunderbolt 3, PCIe 3.0 gibi özellikler sunmaya devam ediyorlar. Intel’e göre bu ayın sonu itibarıyla 40’tan fazla dizüstü bilgisayar yeni 10. nesil H serisi işlemci ile karşımıza çıkacak.