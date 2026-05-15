Yeni iddialara göre Intel, Apple'ın çip tedariğinin küçük bir kısmına geçmeyi planlıyor. Şirketin bazı iPhone, iPad ve Mac çiplerini üretebileceği bildirildi.

Sunduğu ürünlerle dünyada en çok kullanıcıya sahip markalardan biri olan Apple, cihazlarında kendi işlemcilerini kullanıyordu. Bu işlemcilerin tedarikçisi de uzun yıllardır çip devi TSMC’ydi. Ancak 10 yıldır devam eden bu durumun yakında değişebileceğine dair bilgiler geldi.

Güvenili sızıntılarıyla tanınan Apple Analisti Ming-Chi Kuo tarafından paylaşılan bilgilere göre bir diğer çip devi Intel, Apple’ın tedarikçiliği için kolları sıvadı. Intel’in Apple’ın bazı işlemcilerini üretmek için testlere başladığı ifade edildi.

Bazı iPhone, iPad ve Mac çipleri Intel’den gelebilir

Kuo’nun tedarik zinciri kaynaklarından edindiği bilgilere göre Intel, düşük seviye iPhone, iPad ve Mac çiplerinin üretimi için küçük ölçekli testlere resmen başlamış. Üretimin 2027 ve 2028 boyunca artacağını da eklemiş. Intel’in Apple’ın hangi A veya M serisi işlemcileri üreteceğine dair ise bir bilgi bulunmuyor. Ayrıca iddiada Apple’ın bu çipler için Intel’in 18A işlem teknolojisini kullandığı ve firmanın diğer teknolojilerini de değerlendirdiği aktarılmış.

Yani anlayacağınız yakında Apple TSMC ve Intel olarak iki farklı çip tedarikçisi olabilir. Şirket, böylece maliyetleri düşürebilir ve arzı güçlendirebilir. Ayrıca böyle bir durumda Apple'ın Intel ile ortaklığını yeniden canlandırması, daha fazla ABD üretimi isteyen Trump yönetimini de mutlu edecektir. Ancak Intel’in çiplerin yalnızca küçük bir kısmını üretmesinin planlandığının da altı çizilmiş. TSMC, Apple’ın çip tedariğinin %90’ından fazlasından sorumlu olmaya devam edecek. Ayrıca Intel çiplerin tasarımı ve geliştirimesinde rol oynamayacak, sadece üretim yapacak.