Intel, bu yılın ilerleyen zamanlarında kullanıma sunulacak olan yeni işlemcileri ile birlikte Bitcoin madenciliği sektörüne gireceğini duyurdu.

Bitcoin ve kripto madenciliği, gün geçtikçe büyüyen ve piyasadaki ekran kartlarını âdeta sömüren bir sistem olarak teknoloji dünyasında yer etmiş durumda. Pek çok teknoloji devi şirket de bu piyasada bir yer alabilmek için projeler geliştiriyor.

Yayınladığı yeni bir blog gönderisinde teknoloji devi Intel, blok zinciri teknolojisini daha da güçlendirecek yeni işlemcilerinin yıl sonunda geleceğini duyurdu. Yani tabiri caizse artık Intel de Bitcoin madenciliği işine girdi. Bildiğiniz gibi Bitcoin madenciliği muazzam bilgi işlem gücü gerektiriyor ve bu sebeple çok fazla enerji tüketen bir işlemdir. Bu nedenle Intel, Bitcoin madenciliği yapanların daha az enerji tüketmesine yarayacak olan bilgi işlem teknolojileri geliştirmek istiyor.

Yeni işlemcilerin ismi ‘Bonanza Mine’ olacak

Intel, yeni blok zinciri donanımını tasarlamak ve inşa etmek için Raja Koduri'nin Hızlandırılmış Bilgi İşlem Sistemleri ve Grafikleri (AXG) İş Birimi altında çalışacak yeni bir Özel Bilgi İşlem Grubu oluşturdu. Aslında çip devinin yeni Bitcoin madenciliği donanımı hakkında zaten oldukça fazla şey biliniyor. Hatta Intel, BMZ2 olarak bilinen ikinci nesil Bonanza Mine yongasına çoktan geçti bile.

Bu yeni çip, ultra düşük voltajda Bitcoin madenciliği yapmak adına SHA-256 işlemeyi hızlandırmak için özel olarak tasarlanmış özel bir mimariye sahip. Intel, bu enerji tasarruflu yongaların SHA-256 tabanlı madencilik yapmak için ana akım GPU'lardan watt başına 1000 kattan fazla daha iyi performans sağlayacağını iddia ediyor.

Intel'in kripto madenciliğini kökten değiştirebilecek Bonanza Mine yongalarını ne zaman göreceğimiz ise henüz belli değil.