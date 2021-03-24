ABD'de inşaatına başladıkları iki yeni çip fabrikası hakkında açıklamalarda bulunan Intel CEO'su, farklı şirketler için yonga üretim hizmeti vereceklerini ve Apple için M1 işlemci üretebileceklerini belirtti. Bu açıklamadan sonra akıllara, Intel'in M1 işlemcileri tiye aldığı reklam kampanyaları geldi.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmış olduğumuz bir haberde dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Intel’in, Apple’ın ARM tabanlı yeni işlemcisi M1 için adeta bir “karalama kampanyası” başlattığını aktarmıştık. Intel, söz konusu kampanyada Intel işlemcili PC’ler ile M1 işlemcili Mac’leri karşılaştırıyor ve M1 işlemcili Mac’leri adeta “işe yaramaz” gösteriyordu.

Görünen o ki Intel’de herkes Apple M1 işlemcilere karşı aynı fikirde değil. Zira dün gece “Intel Foundry Services” (Intel Döküm Hizmetleri) ve ABD’nin Arizona eyaletinde inşa edilmekte olan iki yeni çip fabrikası hakkında açıklamalarda bulunan Intel CEO’su Pat Gelsinger, bazı Intel çalışanlarını bile şaşırtacak açıklamalarda bulundu.

Intel'in reklam kampanyaları M1 işlemcileri tiye alırken; CEO'su üretimini üstlenebileceklerini söyledi

Gelsinger’in aktardığı bilgilere göre Intel, inşaatı devam iki yeni fabrika ile işlemci üretim kapasitesini artırmanın yanı sıra ABD ve Avrupalı şirketler için yongalar tedarik eden bir donanım üreticisi olmayı da planlıyor. Dahası Gelsinger, Apple’ı bu konuda potansiyel bir müşteri olarak gördüklerini ifade ederken; Apple’ın Intel’in üretim hizmetlerinden faydalanmaya karar vermesi durumunda Apple Silicon çipler üretebileceklerini aktardı.

Intel’in Apple Silicon işlemcilere karşı bir önyargı oluşturmak için harcadığı para ve zamanı hesaba kattığımızda, karalama kampanyasının üzerinden bir hafta bile geçmeden bizzat Intel CEO’su tarafından Apple Silicon işlemci üretebileceklerinin açıklanması, neresinden bakarsanız bakın sürpriz ve çelişkili bir durum.

Apple şu anda hem Mac modellerinde kullandığı M1 işlemci hem de iPhone ve iPad’lerde kullandığı A serisi işlemciler için Tayvan Yarı İletken Üretim Şirketi (TSMC) ile iş birliği yapıyor. Apple’ın ikinci bir tedarikçiye sahip olması işlemci üretim fiyatlarında pazarlık şansı doğuracağından Intel’in Apple Silicon işlemci üretme teklifine direkt sırt çevirmesi beklenmiyor.