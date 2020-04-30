Intel, 10. nesil Comet Lake-S serisi işlemcilerini tanıttı. Serinin en güçlü üyesi Core i9-10900K, dünyanın en yüksek saat hızına sahip, en hızlı oyun işlemcisi olarak öne çıkıyor.

Intel, sonunda 10. nesil Comet Lake-S masaüstü işlemci ailesini tanıttı. Yeni nesil CPU serisinin 10 çekirdekli üyesi Core i9-10900K, bugüne kadar piyasaya sürülen en yüksek saat hızına sahip işlemci olarak ön plana çıkarken, özellikle premium oyun bilgisayaları için ben buradayım diyor.

Intel Core i9-10900K, 10 çekirdek ve 20 iş parçacığıyla birlikte 3.7 GHz taban saat hızına sahip ve ihtiyaç duyulduğunda bu hızı 5.3 GHz'e kadar çıkarabiliyor. Ayrıca Intel'in geçen sonbaharda piyasaya sürdüğü kafa karıştırıcı X serisi işlemcilerin aksine, Core i9-10900K gerçek bir 10. nesil işlemci olarak tanıtıldı. Amiral gemisi yeni işlemcinin fiyatı ise 488 dolar olarak açıklandı.

Intel, Core i9-10900K işlemcisinde yüksek saat hızına odaklanıyor

Yeni CPU'yu pahalı bulanlar için daha ucuz seçenekler de bulunuyor. Intel Core i7-10700, i9 işlemcilerde bulacağınız hıza yaklaşan, daha makul bir alternatif olabilir. Bu sefer, düşük seviye i3 modellerinde bile çoklu görevler için hyper threading teknolojisi sunuluyor. Bu noktada Intel, AMD'nin yüksek performanslı Ryzen 3000 yongalarıyla rekabet edebilmeyi hedefliyor.

Yeni nesil AMD işlemciler 7 nm mimarisi üzerine kurulurken Intel, Comet Lake işlemcileriyle 14 nm'de kalmaya devam ediyor. Diğer yandan Intel, daha yüksek saat hızlarına odaklanmaya devam ediyor. Bu ayın başlarında Intel'in yaklaşan 10. nesil H serisi dizüstü bilgisayar işlemcilerinin de 5.3 GHz'e ulaşacağını ortaya çıkmıştı ve aynı stratejinin masaüstü işlemcilerinde de görülmesi şaşırtıcı değil.

Intel saat hızında bir avantajı olduğunu bildiğinden her alanda bunu vurgulamaktan geri durmuyor. Güncellenmiş Turbo Boost Max 3.0 özelliği, işlemcideki en hızlı iki çekirdeği belirleyerek yoğun yük altında performansı yükseltmeyi amaçlıyor. Ayrıca, i9 işlemcilerin 70 santigratın altında olduklarında daha yüksek performans göstermelerini sağlayan "Thermal Velocity Boost" teknolojisi de var.

Intel Core i9-10900K eski nesillere göre fazlasıyla hızlı

Performans açısından Intel, i9-10900K'nin PUBG'de önceki nesil i9 9900K'dan %10, i7-7700K'dan ise %63 daha hızlı olduğunu öne sürüyor. Yeni işlemci ayrıca 4K video düzenlemede de önceki nesile göre %18, i7 7700K'ya göre de %35 daha hızlı. Aslına bakılırsa 9. nesil bir yonga kullanıyorsanız, cihazı i9-10900K'ya yükseltmek süper bir performans farkı getirmeyecektir.

Hız temasına sadık kalan Intel, meraklılara overclock yapmak için daha fazla yol sunuyor. İşlemciyle birlikte gerilim ve frekans üzerinde daha fazla kontrol sağlayan yeniden tasarlanmış bir Intel Extreme Tuning Utility geliyor. Üstelik belirli çekirdeklerde hyper threading'i kapatmanıza da izin veriyor. Intel, bu şekilde overclock ile ilgilenenlerin en büyük düşmanı olan ısıyı azaltmayı hedefliyor.

Mayıs ayında çarpan kilidi açık "K" işlemciler görmeyi bekleyebiliriz ancak diğer işlemciler için henüz bir zaman çizelgesi açıklanmadı. Teknik özelliklerine bakılırsa Intel 10. nesil masaüstü işlemciler, 3 nesil önceki işlemcilere göre sağlam bir yükseltme olabilir. Yine de çekirdek sayısı, mimari ve verimlilik söz konusu olduğunda AMD daha avantajlı konumda.