Intel Tiger Lake İşlemcisinin Hızıyla İlgili Yeni Bilgiler

Intel’in bir süredir beklenen ve 2020 yılının ortalarında piyasaya sürülmesi ön görülen yeni işlemcisi Tiger Lake ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Rogame isimli bir kaynak Twitter hesabında işlemciye ait olduğu belirtilen bazı bilgiler yayınladı.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi Intel çok yakında piyasaya süreceği yeni işlemcisi üzerinde çalışmalar yürütüyor. İşlemcinin çıkış tarihi henüz net olarak belli olmasa da çeşitli kaynaklar işlemciyle ilgili olan bilgileri zaman zaman servis ediyor. Bugün bu tarzda bir haber daha duyuldu ve Rogame isimli bir kaynak Twitter hesabı üzerinden işlemcinin hızının 2.8 GHz olacağına dair bir rapor yayınladı.

Yayınlanan bilgilere göre işlemcinin dört çekirdeğe ve 2.8 GHz hız değerine sahip olduğu söyleniyor. Daha önce ortaya çıkan raporlardaki bilgilerde daha yüksek olduğu görülen bu değer için henüz bir doğrulamanın gelmediğini hatırlatmakta fayda var.

Söylentiler her geçen gün artıyor:

Gelen bu yeni haberin ardından Intel için ilk defa bu kadar yüksek hızlar görülmediği yorumları da yapıldı. Core i7-1185G7 işlemci için daha önceden gelen bir söylenti 4 çekirdek ve 8 iş parçacığı içeren 3.00 GHz’lik bir taban frekansından bahsediyordu. Ayrıca gelen bilgiler yeni işlemcinin şu an Ice Lake işlemcilerinde bulunan Sunny Cove çekirdeklerinin yerini alacak yeni Willow Cove çekirdeklerine sahip olacağını da bildirdi.

Bunların yanında yeni önbellek tasarımları, transistör seviyesi optimizasyonları ve gelişmiş güvenlik özelliklerinin de açıklanacağı söylendi. Intel’in şu an Ice Lake işlemcilerinde bulunan Gen 11 GPU’ya göre 2 kat daha gelişmiş olan Xe GPU’larını Tİger Lake ile sunacağı da tekrar dile getirildi. Ayrıca tüm bu söylentilerle birlikte daha önceden yayınlanan karşılaştırmalara göre AMD 7 nm Vega’dan üstün olduğu görülen Tiger Lake performansı içn merak kat sayısının da arttığını bildirebiliriz. Şu an gözler Intel’de ve yapacağı yeni duyurularda.