Intel i9-10900K İşlemciler, Yanlışlıkla Erkenden Gönderildi

İki gün önce Intel’in yeni işlemcileri, ön sipariş veren kişilere gönderildi. Beklenenden önce gerçekleşen bu işlemin ardından Intel işlemcileri geri çağırdı.

Yeni işlemci modelleri üzerine pek çok haber ve duyuru görmüş olsak da işlemcileri fiziksel olarak henüz görmedik. Şu anda içinde bulunduğumuz noktada bu işlemcileri görmemizin de çok bir anlamı yok zira uyumlu anakartlar piyasada değil.

Yine de yeni işlemciler ve özellikleri pek çok kişiyi heyecanlandırıyor. Teknoloji meraklıları, şimdiden yeni işlemcilerin siparişini vermiş durumda. İşlemcilerin çıkış tarihiyse merak konusu.

Intel işlemcileri erkenden gönderdi:

Intel işlemcilerini internet üzerinden ön siparişle alanlar, kendilerine gelen sipariş takip bilgileriyle birlikte adeta şok oldu. Henüz çıkış tarihi bilinmeyen bu işlemciler, görünüşe göre bazı satıcılar tarafından kargoya verilmişti.

Reddit ve başka bilgisayar forumlarında ortaya çıkan bu bilgiler, bir anda internette tartışma yarattı. Bazı kişiler kargo etiketinin hatalı olabileceği fikrini öne sürdü. Çeşitli Reddit başlıklarında da konu tartışıldı. Görünüşe göre bütün kargolar, Newegg Business internet sitesinden gönderildi. Gönderilerin gerçek olup olmadığıysa daha sonra ortaya çıktı. Ortada bir hata vardı ancak bu hata, kargo kodunda değildi.

Intel Core i9-10900K işlemciler geri çağrıldı:

Firma, çoğu kargoyu daha son kullanıcıya erişmeden durdurdu. Kargoların bir bölümü, dağıtım merkezlerinden ayrılsa da araçlardan geri çağrıldı. Öte yandan iki farklı Reddit kullanıcısı, Zen2isWut ve woodoouomo ise kendi siparişlerinin teslim edildiğini ifade etti. Hatta Zen2isWut işlemci kutusunun bir fotoğrafını da paylaştı.

Öte yandan işlemci eline geçen kişilerin de yapabileceği çok bir şey bulunmuyor. Öncelikli olarak bu işlemcilere uygun olan Z490 gibi anakartlar da henüz piyasaya çıkmadı. Yani işlemciye sahip olmanın çok bir anlamı da yok. Core i9-10900K ve Z490’ın piyasaya çıkışına uzun bir süre kalmadığı tahmin ediliyor. Muhtemelen birkaç hafta içerisinde bu işlemci ve anakartların piyasaya çıktığını göreceğiz. Intel’in talebi karşılayıp karşılayamayacağını ise zaman gösterecek.