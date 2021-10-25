Intel ve Xbox, Çip Krizinin Ne Zaman Sona Ereceğini Açıkladı

Çip krizinin doğrudan etkilediği şirketlerden olan Intel ve Xbox'ın patronları, sürecin ne kadar daha devam edeceğine ilişkin konuştular. Intel CEO'su krizin yakın vadede sona ermeyeceğini söylese de Xbox patronu, daha iyimser tahminlerde bulundu.

Koronavirüs pandemisinin neden olduğu krizlerden bir tanesi de "çip krizi" oldu. Şirketler, yaşanan kriz nedeniyle üretim süreçlerini ağırlaştırmak, haliyle de para kaybetmek zorunda kaldılar. Bugün otomotivden bilgisayara kadar hemen her sektör, çip krizinden üzerine düşeni almış durumda. Yapılan son açıklamalar, sürecin ne zamana kadar devam edeceğini ortaya koyuyor.

Yarı iletken ve çip denildiği zaman akıllara gelen ilk şirketlerden olan Intel, düzenlediği bir toplantıda 2021'in üçüncü çeyrek mali verilerini açıkladı. Açıklanan veriler, şirketin çip krizi nedeniyle küçüldüğünü gözler önüne serdi. Açıkladığı rakamlarla ilgili olarak CNBC'ye röportaj veren Intel CEO’su Pat Gelsinger, sürecin yakın vadede düzelmeyeceğini söyledi.

Intel'in beklentisi, 2023 yılı

Pat Gelsinger tarafından yapılan açıklamalara göre çip krizi, şu günlerde en kötü günlerini yaşıyor. Ancak bilgisayarlara hala çok fazla talep olduğunu düşündüğünü söyleyen Intel CEO'su, her üç aylık periyotta durumun bir nebze de olsa iyileşeceğini, 2023 yılında ise pandemi öncesi döneme dönüleceğini ifade ediyor. Pat Gelsinger'in öngörüsü doğru çıkarsa, 2022 yılının da teknoloji dünyası için zor geçeceğini ifade edebiliriz.

Konsollar için daha iyimser bir tahmin var

Çip krizinin muhataplarından bir tanesi de Xbox patronu Phil Spencer. Katıldığı bir etkinlikte konuşan Spencer, Intel CEO'suna kıyasla biraz daha iyimser bir tahminde bulundu. Yaşanan çip krizi nedeniyle tedarik sorunları yaşadıklarını ve yeni Xbox modellerine ulaşmanın her zamankinden daha zor olduğunu belirten Spencer, sıkıntının 2022 yılına kadar kesinlikle devam edeceğini, 2022 yılında ise muhtemelen sorun kalmayacağını söyledi. Bu iyimser açıklamanın gerçek olup olmayacağını, 2022 yılı içerisinde hep birlikte göreceğiz.