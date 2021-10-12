İnternetini Beğenmeyen Adam Aboneliğini İptal Etti

Muş'ta milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Muş 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, bir yıldan uzun süre taahhüdü bulunan abonelik işlemlerinde nedeni ne olursa olsun cayma bedeli alınamayacağına hükmetti. İnternet aboneliğinde yaşadığı kopma ve düşük hız gibi sorunlar nedeniyle davacı olan vatandaş, aboneliğini sonlandırırken ödediği 709 TL'yi iade aldı.

Zaman zaman tartışılan meselelerden bir tanesi olan taahhüt bitmeden abonelik iptali işlemleri için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Vatandaşın hakkını gözeten Muş 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, bir yıldan uzun süreli taahhütlerin iptal edilmek istenmesi durumunda, cayma bedelinin vatandaşa yansıtılamayacağına karar verdi.

İ.A. isimli bir vatandaş, 24 ay taahhütle bir internet aboneliği açtırdı. Ancak aldığı hizmetten memnun kalmayan, sürekli kopma ve düşük hız gibi sorunlar yaşayan adam, aboneliğinin 1 yıl 3 ay 13. gününde paket iptali yapmak istedi. Hizmet veren şirketse İ. A.'ya 709 TL'lik cayma bedeli çıkardı. Bunun üzerine Muş İl Tüketici Hakem Heyeti’ne giden vatandaş, hakkını aramaya koyuldu. Muş 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Tüketici Mahkemesi sıfatıyla gördüğü davada, vatandaşın haklı olduğuna kanaat getirildi.

Karar, emsal niteliğinde

Önce Muş İl Tüketici Hakem Heyeti'nin sonra da Muş 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin incelediği olay sonucunda, vatandaşın haklı olduğu ve bir yıldan uzun süreli taahhütler için herhangi bir cayma bedeli alınamayacağına karar verildi. Mahkeme, vatandaşın ödemek zorunda kaldığı 709 TL'nin iadesine karar verdi. Mahkeme tarafından yapılan açıklamalarda, “Süresi bir yıldan daha uzun taahhütlü sözleşmeden davacının (tüketici) herhangi bir sebep göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman fesih hakkına sahiptir.” ifadelerine yer verildi.

Yaşanan olayın bir emsal niteliğinde olduğunu söyleyelim. Yani bundan sonraki benzer durumlarda da vatandaşlar, bu davayı emsal olarak göstererek cayma bedelinin iadesini sağlayabilecekler. Vatandaşların bu süreçte, İ. A. isimli vatandaş ile aynı yöntemi izlemesi gerekecek. Bu mahkeme kararı, çok büyük bir ihtimalle cayma bedelini tarihe gömecek.