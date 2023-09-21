İnternetin en gizemli bulmacası olduğu düşünülen Cicada 3301, içinde bulunan birbirinden farklı mesajları ve komutlarıyla uzunca bir dönem binlerce insanın kafasını karışmayı başardı. Peki bir bulmacaya dair bu kadar zor olan neydi?

Her şey, 4 Ocak 2012’de bir kullanıcının 4chan'de bir fotoğraf paylaşmasıyla başladı. Bu bulmacanın altından kolaylıkla kalkabileceğini düşünen kullanıcıları ise çeşitli maceralar bekliyordu.

Cicada 3301 ne gibi ayrıntılara sahipti ve bu bulmacanın revaçta olduğu dönemde neler yaşandı?

3301 takma adını kullanan ve kimliği bilinmeyen bir kişi, fotoğrafın içinde gizli bir mesaj olduğunu söyleyerek 4chan’in diğer kullanıcılarını bu gizemi çözmeye davet etti.

Fotoğrafın yayınlanmasından kısa bir süre sonra ise bir kullanıcı, bu dosyayı açmayı başardı ve şifre niteliğinde bazı satırlarla karşılaştı:

“Merhaba. Biz çok zeki kişiler arıyoruz. Onları bulmak için bir test hazırladık. Bu görselde gizli bir mesaj var. Onu bulun, bizi bulma yolunda size yol gösterecektir. Bunu başarabilecek birkaç kişiyle tanışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. İyi şanslar.”

Bulmaca yaklaşık 1 ay kadar kadar internette dolaştı ve binlerce kullanıcının dikkatini çekmeyi başardı.

Joel Eriksson isimli biri, bu şifreyi çözebildi. Şifre çözülmüştü ama bu sefer de ördek fotoğrafının olduğu bir link belirdi.

Gizemlerin ardı arkası kesilmedi. Ördek fotoğrafında saklı bir başka şifre çözülünce de ekrana bir telefon numarası yansıdı. Bu numara arandığında da bir başka bir mesaj ortaya çıktı.

“Çok güzel. İyi iş çıkardın. Orijinal final.jpg görüntüsüyle ilişkili üç asal sayı vardır. 3301 bunlardan biri. Diğer ikisini bulmanız gerekecek. Bir sonraki adımı bulmak için bu sayıların üçünü birbiriyle çarpın ve bir .com ekleyin. İyi şanslar. Güle güle.”

Eriksson, asal sayılarla ilgili gerekli hesaplamaları yaptıktan sonra ise bir URL’ye ulaştı.

Devamında bir önceki mesajda belirtilen iki asal sayının aslında görüntüye ait boyutlar olduğu anlaşıldı. 3301 ve iki asal sayının çarpımıyla elde edilen sayının sonuna .com ekleyen Eriksson, ortaya çıkan web sitesinde ağustos böceği görüntüsü ve bir geri sayımla karşılaştı.

Geri sayım sıfıra ulaştığında ise sayfada bazı koordinatlar belirdi. Bu koordinatlar Amerika, Rusya, Japonya, Polonya ve İspanya gibi dünyanın hemen hemen her yerindeki telefon direklerinin GPS koordinatlarıydı.

Eriksson elbette bu kodları bulmak için dünyanın dört bir yanını dolaşamazdı. Bu sebeple çareyi, bulmacayı çözmeye çalışan diğer kullanıcılarla iş birliği yapmakta buldu.

Böylelikle gerekli GPS koordinatları bulundu fakat komutların sonu gelmiyordu. Tespit edilen koordinatlar, içinde gizli bir metin barındıran QR kodları işaret ediyordu.

Fakat Cicada 3301’in yaratıcısı ya da yaratıcıları, bir anda “Biz en iyileri istiyoruz, takipçileri değil.” mesajı bırakarak web sitesini kapattı ve bu macera beklenmedik bir şekilde son buldu.

Daha sonra sürpriz bir şekilde ilk bulmacanın paylaşılmasından tam bir yıl sonra, ikinci bir bulmaca ortaya çıktı.

İkinci bulmaca da ilkine bir hayli benzerlik gösterdi. Görüntü bir mesaja yönlerdirdi, mesaj bir kitabı işaret etti, kitap bir linki ortaya çıkardı. Sonunda yine bazı koordinatlar belirdi ve katılımcılar, bu koordinatları bulabilmek için sokaklara döküldü.

Ancak bu sefer farklı olan şey, dört farklı ülkede sekiz posterin bulunmasıydı. İşin sonunda bir grup, gizli final bölümüne ulaştı fakat Cicada 3301, yine ortadan kayboldu. Üstelik bu kez bir mesaj bile bırakmadı.

Durun, daha bitmedi!

Cicada 3301, 2014 yılında üçüncü kez ortaya çıktı. İzlenmesi gereken adımlar önceki bulmacalarla tamamen aynıydı. Bu kez farklı olan şey, bulmacanın bir kitap çevresinde ilerlemesiydi. Runik yazılarla yazılmış Liber Primus isimli kitabın içinde çeşitli kodlar gizliydi.

Cicada 3301, bu bulmacada ilerlemenin tek yolunun bu kitabı tercüme etmek olduğunu ifade etti ve şu ana kadar başka bir bulmaca yayınlamadı. Hâlihazırda 74 sayfasının 58 sayfası hâlâ çözülebilmiş değil.

Böylesine zorlu ve karmaşık bir işin içinden ya siz çıkabilir miydiniz?