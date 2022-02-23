Myers-Briggs Kişilik Göstergesi kapsamındaki kişilik tiplerinden biri olan INTP, yaygın bir kişilik tipi olmamasına rağmen karşılaştığınız zaman epey zorluk yaşayabileceğiniz bir kişiliktir. Dünyaca ünlü bilim insanlarından bazılarında da görülen INTP kişilik tipi nedir, özellikleri nelerdir gelin biraz daha yakından tanıyalım.

Yaşamış, yaşayan ve yaşamakta olan milyarca insanın her biri, benzersiz karakter özelliklerine sahiptir. Ancak bu karakterleri belirli başlıklar altında toplamak için Myers-Briggs Kişilik Göstergesi testi hazırlanmış ve insanlar, 16 temel kişilik tipine ayrılmışlardır. Bunlardan bir tanesi olan INTP, en az görülenlerden biri olmasına rağmen pek sosyal olmayan dahiler olmaları nedeniyle epey dikkat çekicidir.

Dünyaca ünlü pek çok bilim insanında da görülen INTP kişilik tipi, en basit tanımıyla kendi iç dünyasında her şeyi çözer diyebiliriz. Pek sosyal değildir ve teorik şeyler üzerine düşünmeyi sever. Big Bang Theory dizisindeki Sheldon Cooper karakteri tam bir INTP kişilik tipi örneğidir. Gelin INTP kişilik tipi nedir, öne çıkan olumlu ve olumsuz özellikleri nelerdir tüm detaylarıyla görelim ve bu kişilik tipini biraz daha yakından tanıyalım.

INTP kişilik tipi nedir?

Introverted - Intuitive - Thinking - Perceiving, kısaca INTP, Türkçesi ile İçe dönük - Sezgisel - Düşünen - Algılayan kişilik tipi; Myers-Briggs Kişilik Göstergesi adı verilen bir kişilik testindeki 16 kişilik tipinden bir tanesidir. Yalnızca %1 ile %5 arasındaki bir grubun INTP kişilik tipine sahip olduğu düşünülüyor.

INTP kişilik tipi özellikleri nelerdir?

Sessiz, çekingen ve düşüncelidir.

İçine kapanıktır.

Ortak ilgi alanlarına sahip olduğu küçük bir arkadaş grubu vardır.

Teorik kavramlar hakkında düşünmekten hoşlanır.

Duygudan ziyade akla önem verir.

Mantıklıdır.

Öznel değil, nesnel kararlar verir.

Esnek düşünce yapısına sahiptir.

Bilinenden çok daha fazlasını düşünme eğilimi gösterir.

Küçük ayrıntılarla vakit kaybetmez, büyük resme odaklanır.

Plan yapmaz, seçenekleri açık tutar.

Nesnel düşünme becerisi güçlüdür.

Soyut düşünür.

Bağımsız olmayı sever.

Sevdiklerine karşı sadık ve sevecendir.

INTP kişilik tipine sahip birini tam olarak tanımanız imkansızdır.

Son derece duyarsız olabilir.

Sık sık kendilerinden şüphe etme eğilimi gösterir.

Kurallara uymakta zorluk çeker.

Duygularını ifade etmekte çoğu zaman başarısızdır.

INTP kişilik tipine sahip insanların genel olarak öne çıkan olumlu ve olumsuz özellikleri bu şekildedir. Yalnızca bu özelliklere bakarak INTP kişiliğine sahip olup olduğunuzu anlayamazsınız. Çünkü bu özelliklerden yalnızca bir ya da birkaçına sahip olmak, kişilik tipini belirleyen tek etmen değildir. Yine de anlarsınız.

INTP kişilik tipinin bilişsel fonksiyonları:

INTP kişilik tipine sahip bir insanın içe dönük düşünme fonksiyonu baskındır. Dünyada neler olup bittiğini düşünerek anlamaya çalışır. Bu kişilik tipinin yardımcı bilişsel fonksiyonu dışa dönük sezgidir. Olasılıklar ve gelecek üzerine düşünerek var olan dışında olabilecek şeyleri de öngörmeye yatkındır.

INYP kişilik tipinde daha az rol oynayan üçüncül bilişsel fonksiyonu içe dönük algılamadır. Gerçek deneyimleri üzerine düşünerek ve yenilerini bunlar üzerine ekleyerek tahminlerde bulunurlar. Bu kişilik tipine en az etki eden alt bilişsel fonksiyon dışa dönük duygudur. INTP kişilik tipinde dışa dönük duygu fonksiyonu, tanıdık ve güvenilir kişilerin yanında rahat olma şeklinde kendini gösterir.

INTP kişilik tipindeki biriyle ilişki kurmadan önce bilmeniz gerekenler:

Genel özelliklerinden de anlaşılacağı üzere INTP kişilik tipine sahip biriyle çok da yakın bir ilişki kuramazsınız ancak bu kişi ailenizden ya da arkadaşlarınızdan biri olursa ister istemez bir ilişki içinde bulursunuz kendinizi. Bu noktada dikkat etmeniz gereken bazı noktalar olduğunu bilmelisiniz.

INTP kişilik tipine sahip biriyle arkadaş olacaksanız zekayı ön planda tuttuklarını unutmamalısınız. Hemen samimi dostluklar kuramazsınız ancak onun seviyesindeki sohbetlerle arayı ısıtabilirsiniz. Sevdiklerine karşı son derece sadık olduğunu da aklınızdan çıkarmayın.

INTP kişilik tipine sahip bir çocuğunuz varsa onun entelektüel gelişimini desteklemelisiniz. Sosyal ilişkilerini geliştirmesi için onu sık sık arkadaşlarıyla görüşmeye teşvik etmeniz öneriliyor. Ancak hiçbir konuda zorlamamalı ve onun düşünceleri doğrultusunda uygun yönlendirmeler yapmalısınız.

Gönül ferman dinlemediyse ve INTP kişilik tipine sahip biriyle romantik bir ilişki içine girdiyseniz ondan sık sık duygularını ifade etmesini beklemeyin. Pek romantik davranışlar da sergilemeyebilirler. Yine de onun düşüncelerinin olgunlaşmasını beklerseniz sadakat dolu, mutlu bir ilişkiniz olabilir.

INTP kişilik tipinin başarılı olacağı meslekler:

Bilgisayar ve Bilgi Araştırma Bilimcisi

Bilgisayar Programcısı

Bilgisayar Sistemleri Analisti

Ağ ve Bilgisayar Sistemleri Yöneticisi

Yazılım Geliştirici

Havacılık Mühendisi

Mimar

Biyomedikal Mühendisi

Kimya Mühendisi

Bilgisayar Donanım Mühendisi

Çevre Mühendisi

Peyzaj Mimarı

Makine Mühendisi

Makine Mühendisliği Teknisyeni

Antropolog

Arkeolog

İktisatçı

Çevre Bilimci

Epidemiyolog

Tıp Bilimcisi

Mikrobiyolog

Fizikçi

Astronom

Siyaset Bilimci

Psikolog

Şehir ve Bölge Plancısı

Matematikçi

İstatistikçi

Doktor

Cerrah

Muhasebeci

Mali Denetçi

Finansal Analist

Yönetim Danışmanı

Pazar Araştırması Analisti

Üst Düzey Yönetici

Avukat

Satış Mühendisi

Müzik Yapımcısı

Besteci

Yapımcı

Yönetmen

Grafik Tasarımcı

Endüstriyel Tasarımcı

Multimedya Sanatçısı

Animatör

Fotoğrafçı

Teknik Yazar

Yazar

Akademisyen

INTP kişilik tipinin uzak durması gereken meslekler:

Diş Hekimliği

Hemşirelik

Dişçi Asistanlığı

Diyetisyenlik

Memurluk

Din Eğitimciliği

Öğretmenlik

Okul Öncesi Öğretmenliği

İlkokul Öğretmenliği

Rekreasyon İşçiliği

Güzellik Uzmanlığı

Perakende Satış Elemanı

Restaurant Yöneticisi

Satış Müdürü

INTP kişilik tipinin uzak durması gereken mesleklere baktığımız zaman genel olarak insanlarla direkt ilişki kuran ve bu ilişkiyi belirli kurallar çerçevesinde yapmak zorunda olan meslekleri görüyoruz. Yani INTP kişilik tipindeki insanların, diğer insanlarla ve kurallarla pek anlaşamadıklarını söylemek mümkün.

INTP kişilik tipine sahip bazı ünlü isimler:

Socrates

Rene Descartes

Blaise Pascal

Sir Isaac Newton

James Madison

John Quincy Adams

John Tyler

Dwight D. Eisenhower

Gerald Ford

William Harvey

C. G. Jung

William James

Albert Einstein

Charles Darwin

Tom Foley

Henri Mancini

Bob Newhart

Jeff Bingaman

Rick Moranis

Midori Ito

Tiger Woods

Dünyaca ünlü bilim insanlarından bazılarının da sahip olduğu INTP kişilik tipi nedir, olumlu ve olumsuz özellikleri nelerdir gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu kişilik tipi hakkında bilmeniz gerekenlerden bahsettik. INTP kişilik tipi hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.