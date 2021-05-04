Apple, geçen hafta yayınladığı iOS 14.5'te tespit edilen bazı hataları gideren iOS 14.5.1 güncellemesini yayınladı. Önemli güvenlik iyileştirmeleri de sunan güncelleme, Apple'a göre bir an önce yüklenmeli.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde onlarca yenilikle dolu en yeni işletim sistemi iOS 14.5'i yayınlamıştı. Başta "Uygulama İzleme Şeffaflığı" isimli yeni güvenlik özelliği olmak üzere Apple Watch ile iPhone ekran kilidini açma, AirTag desteği, yeni emojiler ve daha pek çok yeni özellik, bu sürümle kullanıcıların hizmetine sunulmuştu. Şimdiyse Apple, bu işletim sisteminde yaşanan sorunları gidermeye odaklanan yeni bir güncelleme yayınladı.

Apple'ın iPhone'lar için yayınladığı iOS 14.5.1 ile iPad'ler için yayınlanan iPadOS 14.5.1, küçük bir güncelleme olarak karşımıza çıkıyor ve cihazlara yeni bir özellik getirmiyor. Apple tarafından yapılan açıklamalara göre Uygulama İzleme Şeffaflığı özelliğindeki bir hata, kısıtlı da olsa bir grup kullanıcıyı etkiliyordu. Uygulamaların izleme isteğine izin veren seçeneği devre dışı bırakan bazı kullanıcıları etkileyen bu problem, iOS ve iPadOS 14.5.1 ile giderilmiş durumda. Ayrıca bazı güvenlik iyileştirmeleri de yine bu sürümle kullanıcılara ulaştırılıyor.

Apple, güncellemelerin hemen yapılması gerektiğini söylüyor

Apple tarafından paylaşılan güncelleme notlarında, yapılan güvenlik iyileştirmelerinden bazılarının çok kritik olduğu, hatta güvenlik açıklarının giderildiği ve bu güvenlik açıklarından bazılarının istismar edildiği bilgisine yer veriliyor. Bu yüzden güncellemenin çok önemli olduğunu söyleyen Apple, kullanıcıların iOS 14.5.1 yükseltmesini bir an önce tamamlamaları gerektiğini ifade ediyor.

Dileyen kullanıcılar, iOS 14.5.1'i kolaylıkla indirip, cihazlarını güncelleyebiliyorlar. Bunun için iPhone ya da iPad'inde Ayarlar menüsüne ulaşan bir kullanıcının, "Genel" seçeneği altında yer alan "Yazılım Güncellemesi" bölümüne ulaşması gerekiyor. Bu menüye ulaştığınızda güncelleme ile ilgili detayları görüp, cihazınızı güncelleyebileceksiniz.