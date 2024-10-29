Apple, iOS 18'e geçiş yapmayan iPhone sahipleri için iOS 17.7.1 güncellemesini yayımladı. Peki bu güncelleme, kullanıcılara neler sunuyor?

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz gün bir etkinlik gerçekleştirdi. Şirket, bu etkinlik kapsamında en yeni Mac modelleri ile yepyeni aksesuarlarını duyurdu. Ayrıca iOS 18.1 de bu etkinliğe paralel olarak yayımlandı.

Ancak Apple'ın yazılım tarafındaki tek hamlesi iOS 18.1 değildi. Şirket, henüz iOS 18'e geçiş yapmamış kullanıcılar için "iOS 17.7.1" güncellemesini yayımladı. Peki bu güncelleme, iPhone sahiplerine neler sunuyor?

iOS 17.7.1 ile gelen yenilikler:

Apple'ın güncelleme notlarına baktığımızda bu sürümün yeni bir özellik getirmediğini görüyoruz. Aslına bakacak olursak bu şaşırtıcı bir durum değil. Neticede yeni özellikler, iOS 18 kanadında sunulmaya devam ediyor. Ancak iOS 17.7.1 güncellemesi güvenlik güncellemelerine odaklanıyor ve tüm iPhone sahipleri için tavsiye ediliyor. Apple, bu sürümde tespit edilmiş olan onlarca güvenlik açığını kapatmış durumda.

iOS 17.7.1 nasıl yüklenir?

Adım #1: "Ayarlar"a girin.

"Ayarlar"a girin. Adım #2: "Genel"e dokunun.

"Genel"e dokunun. Adım #3: "Yazılım Güncelleme" seçeneğine girin.

"Yazılım Güncelleme" seçeneğine girin. Adım #4: "Şimdi Güncelle" butonuna basın.

Apple'ın dün gerçekleştirdiği duyurular için: