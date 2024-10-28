iOS 18.1 Yayınlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

iPhone'lara Apple Intelligence dahil yepyeni özellikler getiren iOS 18.1 güncellemesi resmen yayınlandı. İşte bilmeniz gereken her şey...

Apple, aylarca süren beta sürecinin ardından iOS 18.1 güncellemesini tüm iPhone kullanıcıları için yayımladı. iOS 18.1 ile birlikte gelen en büyük yeniliş hiç şüphesiz Apple Intelligence. Ancak Apple Intelligence ile gelen yeniliklere bu haberimizde yer vermeyeceğiz. Merak edenler, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak kullanıma sunulan ilk Apple Intelligence özelliklerini inceleyebilirler.

iOS 18.1 ile iPhone'lara gelen yenilikler

Yeni Fotoğraflar uygulaması ve özellikler

iOS 18.1, Fotoğraflar uygulamasında önemli değişiklikler getiriyor. Artık, "Temizle" özelliği ile fotoğraflarınızdaki dikkat dağıtan nesneleri ve kişileri tek bir dokunuşla kaldırabilirsiniz. Ayrıca, kişiselleştirilmiş anılar oluşturma seçeneği sayesinde sadece bir tanım yazarak en ilgili fotoğraf ve videoları seçip hikaye oluşturabilirsiniz.

Siri için yeni tasarım

iOS 18.1, Siri'nin tamamen yenilenen bir tasarımını sunuyor. Siri aktifken ekranın kenarını çevreleyen bir ışık belirecek. Bunun yanı sıra, kullanıcılar, metin ve ses komutu arasında kolayca geçiş yapabilecek. Siri, Apple ürünleri ve yazılımları hakkında daha detaylı cevaplar verebilecek.

Mail uygulaması

Mail uygulamasında, önemli e-postaları üstte gösteren "Öncelikli e-postalar" bölümü eklendi. Gelen kutusunda her mesajın kapsamlı bir özetini görebilir, mesajları doğrudan görüntüleyerek "Özetle" butonunu kullanarak özet alabilirsiniz. Ayrıca, yeni "Akıllı Yanıt" özelliğiyle hızlı yanıt önerileri sunuluyor.

Bildirim özetleri

iOS 18.1, gelen bildirimleri otomatik olarak özetleyen bir özelliğe sahip. Bu özellik, yalnızca Apple uygulamalarıyla sınırlı kalmayıp, tüm uygulamalar için kullanılabiliyor. Kurulum sırasında hangi uygulamalar için bildirim özetlerini etkinleştirmek istediğinizi seçebilirsiniz.

Sesten metne dönüştürme özellikleri

Notlar uygulamasında sesli kayıtlar için özet alma imkanı sunuluyor. Telefon görüşmelerini kaydettiğinizde, Apple Intelligence sayesinde bu kayıtların özetleri oluşturulabiliyor.

Diğer iOS 18.1 özellikleri