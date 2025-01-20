Apple’ın popüler iPhone SE serisinin yeni üyesi iPhone SE 4 uzun süredir söylentilere gebe. Teknoloji sızıntılarıyla ünlü Evan Blass, yeni iPhone SE 4'e dair yeni detayları aktardı.
Evan Blass’ın paylaştığı görsel ise yeni iPhone SE’nin tasarımına dair önemli bir detayı ortaya koyuyor. Görünüşe göre yeni iPhone SE 4'te çentik tasarımı yerine "Dinamik Ada" bulunacak. Bu özellik şu ana kadar iPhone 14 Pro, iPhone 15 serisi ve yeni iPhone 16 serisinde karşımıza çıkmıştı.
iPhone SE 4 dinamik ada ile gelecek
Yeni iPhone SE’nin tasarımının iPhone 14'e benzeyeceği düşünülüyor. Telefonun özelliklerine dair şimdiye dek çıkan detaylar ise şu şekilde:
- 6.1 inç OLED ekran
- Face ID
- USB-C desteği
- 48MP tek arka kamera
- Apple’ın A serisi çipinin yeni versiyonu
- 8 GB RAM
- Apple’ın ilk 5G modemi
iPhone SE 4, Mart veya Nisan ayında tanıtılacak
Apple tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo’ya göre iPhone SE 4’ün muhtemel kuvvetle Mart veya Nisan aylarında tanıtılması bekleniyor.
Fiyat noktasında iPhone SE 4'ün tasarım ve donanımdaki gelişmeler nedeniyle önceki seriye kıyasla bir miktar daha pahalı olacağı düşünülüyor.
Peki siz iPhone SE 4'ü Türkiye'de hangi fiyatla çıkarsa satın almayı düşünürdünüz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.