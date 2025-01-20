Apple'ın uygun fiyatlı iPhone modeli iPhone SE 4'e dair yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

Apple’ın popüler iPhone SE serisinin yeni üyesi iPhone SE 4 uzun süredir söylentilere gebe. Teknoloji sızıntılarıyla ünlü Evan Blass, yeni iPhone SE 4'e dair yeni detayları aktardı.

Evan Blass’ın paylaştığı görsel ise yeni iPhone SE’nin tasarımına dair önemli bir detayı ortaya koyuyor. Görünüşe göre yeni iPhone SE 4'te çentik tasarımı yerine "Dinamik Ada" bulunacak. Bu özellik şu ana kadar iPhone 14 Pro, iPhone 15 serisi ve yeni iPhone 16 serisinde karşımıza çıkmıştı.

iPhone SE 4 dinamik ada ile gelecek

Yeni iPhone SE’nin tasarımının iPhone 14'e benzeyeceği düşünülüyor. Telefonun özelliklerine dair şimdiye dek çıkan detaylar ise şu şekilde:

6.1 inç OLED ekran

Face ID

USB-C desteği

48MP tek arka kamera

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8 GB RAM

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iPhone SE 4, Mart veya Nisan ayında tanıtılacak

Apple tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo’ya göre iPhone SE 4’ün muhtemel kuvvetle Mart veya Nisan aylarında tanıtılması bekleniyor.

Fiyat noktasında iPhone SE 4'ün tasarım ve donanımdaki gelişmeler nedeniyle önceki seriye kıyasla bir miktar daha pahalı olacağı düşünülüyor.

Peki siz iPhone SE 4'ü Türkiye'de hangi fiyatla çıkarsa satın almayı düşünürdünüz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.