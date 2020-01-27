iPhone 11 Pro Max'in Ön Kamerasının DxOMark Puanı Açıklandı

Apple'ın şu anda en güçlü akıllı telefonu iPhone 11 Pro Max'in ön kamerasının hayal kırıklığı yaşatan DxOMark puanı belli oldu. Hem video hem de fotoğraf performansı incelenen ön kamera, ortalama 91 puan alarak listede 10. sıraya yerleşti.

Akıllı telefonların kameralarını detaylı bir şekilde inceleyen ve bu kameralara puanlar veren bir platform olan DxOMark, geçtiğimiz günlerde iPhone 11’in kamera performans sonuçlarını paylaşmıştı. Bu noktada kamera performansıyla hayal kırıklığı yaşatan iPhone 11, fotoğraf ve video performansında genel olarak 109 puan alarak pek çok Android telefonun gerisinde kalmıştı.

Her ne kadar DxOMark puanlarının doğruluğu eleştirilse de test sonuçlarının şu anda pek çok otorite tarafından kabul gördüğünü belirtmek gerekiyor. Bununla birlikte DxOMark’ın en son raporu, iPhone 11 Pro Max’in ön kamerasının performansını gün yüzüne çıkardı. Bu noktada telefonun ön kamerası, hem fotoğraf hem de video kalitesi bakımından incelendi.

iPhone 11 Pro Max, DxOMark listesinde 10. sıraya yerleşti:

Yapılan açıklamalara göre fotoğraf noktasında 93 puan almayı başaran iPhone 11 Pro Max, video noktasındaysa 90 puan almayı başarabildi ve 91 puanlık genel ortalama elde etti. DxOmark’ın yaptığı bu analize göre ön kamerası iPhone XS Max’ten daha iyi olan iPhone 11 Pro Max, DxOMark listesinin ilk 10 sırasında yer alan Apple markalı tek telefon oldu.

iPhone 11 Pro Max, ön kamerasıyla 24/30/60 FPS kare hızlarında 4K (2160p) ve 30/60/120 FPS’de HD (1080p) video çekimi yapabiliyor. Buna rağmen listede; Huawei nova 6 5G, Samsung Galaxy Note10+, Galaxy S10+ ve Huawei Mate 30 Pro gibi iPhone 11 Pro Max’i geçmeyi başarmış çok sayıda Android telefon yer alıyor. Hatta bu noktada 2018 yılına ait Galaxy Note9 telefonu bile 92 ortalama puanıyla iPhone 11 Pro Max’in önünde yer alıyor.

Apple’ın en son teknolojiyle üretilmiş A13 Bionic işlemcisini kullanan iPhone 11 Pro Max, arka tarafında 12 MP + 12 MP + 12 MP olmak üzere üçlü kamera kurulumu sunuyor. Kutusundan iOS 13 sürümüyle çıkan telefon, ülkemizde 12.000 TL bandından başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.