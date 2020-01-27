TCL, Plex İçin Android 10 Güncellemesi Yayınladı

Çinli teknoloji şirketi TCL, geçtiğimiz aylarda yeni telefonu Plex’i duyurmuştu. Güçlü donanımı ile dikkat çeken Plex için Android 10 güncellemesi yayınlandı. Güncelleme ile beraber Plex, birçok iyileştirmeye sahip olacak.

TCL, geçtiğimiz ekim ayında yeni akıllı telefonu Plex’i duyurmuştu. 48MP ana kamerası, 25 MP ön kamerası, Snapdragon 675 işlemcisi ve 6GB RAM’i ile Plex, dikkatleri üzerine çekmişti. TCL, şimdi de Plex için Android 10 güncellemesi yayınladı.

Plex için yayınlanan Android 10 güncellemesi ile beraber Plex’in 48MP’lik ana kamerası önemli bir hız kazanıyor. Güncelleme ile beraber telefonun ana kamerası video çekimlerinde de daha güçlü hale geliyor. Telefonun ön kamerasının performansı da güncelleme beraber artıyor. Plex’in ön kamerası, Android 10 güncellemesi ile beraber gelişmiş cilt rengi filtrelerine de sahip oldu.

TCL Plex, Android 10 ile kamera özelliklerini geliştirdi

TCL’nin Plex için yayınladığı Android 10 güncellemesi, Plex’e karanlık modu ve oyun modu da getiriyor. Güncelleme ile beraber kullanıcılar, kilit ekranında telefonun müzik çalarını kontrol edebilecekler.

Plex için yayınlanan Android 10 güncellemesi ile beraber File Share uygulaması ve Modern Combat Rebel Guns oyunu da önyüklü olarak geliyor. Gameloft’un daha önce Motorola telefonlara önyüklü olarak gelen oyunu, bundan sonra Plex’lerde de yer alacak. Oyunu oynamak istemeyen kullanıcılar ise isteğe göre oyunu kaldırabilirler. Ancak fabrika ayarlarına geri dönüldüğünde oyun da geri gelecektir.