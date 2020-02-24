Apple, yeni telefonlarında Wi-Fi özelliklerini çok daha yükseğe çıkarmayı amaçlıyor. Elde edilen bilgilere göre şirket, iPhone 12’de daha fazla hız ve olanak sağlayan 802.11ay Wi-Fi standardını kullanarak AirDrop tecrübesini iyileştirecek.

Son dönemde ağ bağlantı teknolojileri bazı yeniliklerle birlikte oldukça üst düzey bir hâl aldı. Yaygınlaşmaya başlayan 5G teknolojisi, birçok telefon markasında kendini gösterir oldu ve Wi-Fi adına da birçok geliştirme gündeme geldi. Telefon ve bilgisayarların yanı sıra birçok nesneyle bağlantı kurabildiğimiz bu dönemde özellikle telefon üreticileri, bağlanma hızı ve olanakları adına büyük bir yarışa girdi. Yeni ortaya atılan bazı iddialar, akıllı telefon devi Apple’ın bağlantı teknolojisini bir üst seviyeye çıkaracağının müjdesini veriyor.

Macotakara’nın yeni haberine göre Apple’ın bir sonraki iPhone serisi, yeni nesil Wi-Fi teknolojisine sahip olacak. Elde edilen bilgilere göre iPhone 12, kısa menzilli 802.11ay Wi-Fi desteğiyle beraber piyasaya çıkacak. Bu şekilde yeni iPhone’larda çok daha hızlı bir ağ altyapısı elde edilecek.

Muhtemelen AirDrop odaklı bir gelişme olacak:

60 GHz spektruma sahip 802.11ay teknolojisi, yeni iPhone’lara çok daha hızlı bir bağlantı sağlarken gecikme miktarını oldukça düşürecek. Tahminlere göre Apple, bu özelliği daha hızlı AirDrop bağlantısı elde etmekte kullanacak.

İşlemci üreticisi Qualcomm, yeni iPhone’larda kullanılabilecek 60 GHz hıza sahip Wi-Fi destekli yonga setlerine sahip. 60 GHz Wi-Fi’ın beraberinde getirdiği en önemli faydalar yüksek performans ve verimlilikle sınırlı değil.

Qualcomm’un yeni yonga setleri; sürekli çalışır durumda olan Wi-Fi algılama yeteneğiyle cihazların insanları, nesneleri, hareketleri ve konumu tespit etmesini sağlıyor. Bu yeni ileri teknoloji yonga setlerine sahip bağlantı cihazlarının ve mobil cihazların kullanıcılara yenilikçi ve gelişmiş bir kullanım tecrübesi sunması amaçlanıyor.