Apple’ın yayınladığı iOS 14.2 ikinci geliştirici beta, iPhone 12'ler ile ilgili önemli bir bilgiyi ortaya çıkardı. Paylaşılan bilgilere göre iPhone 12’lerin kutularından Apple'ın kablolu kulaklıkları EarPods çıkmayacak.

Apple’ın geliştiriciler için yayınladığı iOS 14.2 beta 2, yeni nesil akıllı telefonların kutu içeriği hakkında bazı önemli bilgileri sızdırmış olabilir. Ortaya çıkan bilgilere göre iOS 14.2’de bulunan küçük bir açıklama, Apple’ın yeni iPhone'ların kutusuna EarPods ekleme planını olmadığını gösteriyor.

Apple, iOS 14 de dahil şu ana kadarki iOS sürümlerinin hepsinde kulaklıklar için “the Supplied” yani “sağlanan” ifadesinin yer aldığı bir açıklama kullanıyordu. iOS 14.2’de ise bu ifade kaldırılarak yalnızca “kulaklık” ifadesinin yer aldığı görüldü. RF enerjisiyle ilgili bu açıklamada; hoparlör, kulaklık ve benzeri aksesuarlarla ilgili eller serbest seçeneği önerisi bulunuyordu. Apple'ın 'sağlanan' ifadesini kaldırması, kablolu kulaklıkların kutu içeriğinden kaldırılabileceğine dair en somut ipucu oldu.

iPhone 12'nin kutusundan kulaklık çıkmayacağı iddiaları ilk kez mayıs ayında ortaya çıkmıştı

Apple analisti Ming-Chi Kuo, geçtiğimiz mayıs ayında iPhone 12’lerin kutu içeriğinde EarPods’ların bulunmayacağını, şirketin bunun yerine iPhone kullanıcılarını AirPods satın almaya teşvik etmek için çeşitli promosyonlar düzenlemeyi düşündüğünü açıklamıştı.

Apple, iPhone 12 kutusundan şarj adaptörünü de çıkarabilir

Apple’ın kutu içeriğinden çıkarmayı düşündüğü tek ürün kulaklık olmayabilir. İddialara göre şirketin iPhone 12 serisinin kutu içeriğinde güç adaptörlerine de yer vermeyecek. Eğer tüm bu iddialar doğruysa, Apple müşterileri iPhone 12 satın aldıklarında telefonun kendisi ve bir adet USB-C Lightning kablosu dışında yeni bir şeye sahip olamayacaklar.