Xiaomi Mi 11 Ultra Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi, DxOmark'ta tüm rakiplerini yenerek en iyi akıllı telefon kamerasına sahip olduğunu ispatlayan Mi 11 Ultra'yı duyurdu. Mi 11 Ultra, en azından şu an için dünyanın en iyi mobil kamera performansını sergiliyor diyebiliriz.

Anavatanı Çin'de yeni bir lansman etkinliği düzenlemekte olan Xiaomi, Mi 11 ailesinin en yeni üyesi olan Mi 11 Pro ile birlikte serinin en iddialı modeli olan Mi 11 Ultra'yı da duyurdu. Yeni Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro ile büyük ölçüde benzer özellikler sunuyor olsa da bazı noktalarda daha "premium" bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Mi 11 Ultra'nın en benzersiz özelliği ise performansıyla göz kamaştıran kamerası.

Önden bakıldığında Mi 11 Pro ile neredeyse aynı görünen Mi 11 Ultra, arkasını çevirdiğimizde ise bambaşka bir görüntü ortaya koyuyor. Mi 11 Pro’ya göre neredeyse iki kat büyük bir kamera modülüne sahip olan akıllı telefon, boyut konusundaki bu büyümeyi performans artışıyla desteklemiş durumda. Zira en azından DxOmark’a göre Mi 11 Ultra, dünyanın en iyi akıllı telefon kamerasına sahip.

Mi 11 Ultra, bellek kapasitesi ile bilgisayarları aratmıyor

Tıpkı Mi 11 Pro gibi 6,81 inçlik bir 2K 120 Hz AMOLED ekran ile gelen Mi 11 Ultra, yine benzer şekilde Snapdragon 888, 5.000 mAh batarya, 50 MP, f/1.9 ana kamera gibi özellikler sunuyor. Mi 11 Ultra’nın farkını koyduğu noktalar ise 512 GB’lık dahili depolama alanı kapasitesi, 48 MP’lik yüksek çözünürlüklü ultra geniş açı ve yine 48 MP’lik periskop telefoto kamerası ve kamera modülünde gömülü haldeki ikincil ekranı.

Daha iyi bir kamera, daha şık bir tasarım, daha güçlü performans; duyurulan her yeni amiral gemisinde duymaya alışık olduğumuz geliştirmeler. Mi 11 Ultra, tüm bunlara ek olarak kullanıcılara ikinci ekran sunarak belirgin bir fark oluşturuyor. Kamera modülünün içine entegre halde bulunan bu küçük ekranda şarj seviyesini, gelen aramaları ya da saati görüntüleyebiliyorsunuz. Ayrıca ikinci ekranı dilerseniz arka kamerayı selfie kamerası olarak kullanmak için de değerlendirebiliyorsunuz.

Xiaomi Mi 11 Pro, kullanıcılara maksimum 12 GB RAM, 256 GB dahili depolama alanı sunuyordu. Mi 11 Ultra ise dahili bellek kapasitesini 512 GB ile daha da yukarı taşıyor. Bu denli yüksek kapasiteye sahip dahili depolama alanının gerçekten gerekli olup olmadığı ise siz değerli okuyucularımızın takdirine kalmış.

Mi 11 Ultra, yüksek çözünürlüklü üçlü kamerasıyla üst düzey fotoğraf performansı sunuyor

Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro’nun 50 MP’lik Samsung ISOCELL GN2 ana kamerasını paylaşıyor olsa da 5x optik, 120x hibrit zoom sunan 48 MP f/4,1 periskop telefoto kamerası ve 48 MP ultra geniş açı kamerasıyla farkını ortaya koyuyor.

DxOmark’tan 143 puan alan Mi 11 Ultra, böylece rekor kırarak dünyanın en iyi akıllı telefon kamera kurulumuna sahip olduğunu kanıtlamış oluyor. Elbetteki DxOmark puanlarının gerçek hayat performansını ne kadar yansıttığının yorumu sizlere kalmış.

Xiaomi Mi 11 Ultra özellikleri

İşlemci : CPU: Snapdragon 888 GPU: Adreno 660

: RAM : 8/12 GB

: 8/12 GB Depolama : 256/512 GB

: 256/512 GB Ekran : Boyut: 6,81 inç Çözünürlük: 2K, 3200x1440 piksel Yenileme Hızı: 120 Hz Panel: Super AMOLED

: Arka Kamera : Ana Kamera: 50 MP, f/1,95 Ultra Geniş Açı Kamera: 48 MP, f/2,2 Telefoto Kamera: 48 MP, f/4,1

: Ön Kamera : 20 MP

: 20 MP Batarya : Kapasite: 5.000 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 67W Kablosuz Hızlı Şarj: 67W

: İşletim Sitemi : OS: Android 11 Arayüz: MIUI 12

:

Xiaomi Mi 11 Ultra fiyatı