iPhone 13 Ailesinde Çentik Gerçekten de Küçülebilir [Video]

Bir YouTube kanalı, sonbaharda duyurulması beklenen iPhone 13 Pro Max'in maketini ele geçirmeyi başardı. Maketi detaylıca inceleyen kanal, iPhone 12 ile iPhone 13 arasında 2 fark bulunacağını, bunlardan bir tanesinin çentik, diğerinin ise kamera sensör büyüklükleri olacağını söylüyor.

YouTube'da paylaştığı videolar ile akıllı telefon sektörünün nabzını tutmaya çalışan Lewis Hilsenteger, iPhone 13'ü bekleyen tüketiciler için çok önemli bir gelişmeye imza attı. Kendi deyimine göre iPhone 13 Pro Max'in gerçek bir maketini elde etmeyi başaran Hilsenteger, böylelikle iPhone 13 Pro Max'in tasarımını açıkça gözler önüne seriyor.

Apple, iPhone 12 ailesiyle telefonların tasarımları konusunda önemli bir değişikliğe imza attı. Bu değişiklik kapsamında telefonu köşeli bir hale getiren teknoloji devi, birkaç yıl da bu tasarım dilini benimseyerek hareket edecek gibi görünüyor. Haliyle iPhone 13 ailesinin de tıpkı iPhone 12 gibi görüneceğini şimdiden söylemek mümkün. Ancak sonbaharda duyurulması beklenen telefon, bu kez çentik meselesine gerçekten de yeni bir çözüm getirecek gibi görünüyor.

Makete göre iPhone 13 Pro Max, daha küçük bir çentikle gelecek

-Soldaki telefon, iPhone 13 Pro Max'e ait olduğu ileri sürülen maketi göstermektedir. Sağ tarafta ise iPhone 12 Pro Max'i görüyorsunuz.

Lewis Hilsenteger tarafından paylaşılan video, iPhone'larda çok konuşulan çentik meselesine bir el atılacağını gözler önüne seriyor. Buna göre Apple, her zaman ortaya hizaladığı hoparlörü telefonun en üstüne çekerek, çentiğin küçülmesini sağlayacak. Böylelikle "TrueDepth" olarak isimlendirilen ön kamera kurulumu birbirine yakınlaştırılmış ve bu da işgal edilen ekran alanının küçültülmesini sağlamış olacak. Son dönemlerde sıklıkla dile getirilen iddia, bu kez gerçek olmaya çok yakınmış gibi görünüyor.

iPhone 13 Pro Max ile iPhone 12 Pro Max'in tasarımını detaylıca kıyaslayan Hilsenteger, yeni modelin arka kamera kurulumunda da ufak bir farkın olacağını gözler önüne seriyor. Buna göre eğer bu maket gerçek modeli tam anlamıyla gösteriyorsa, iPhone 13'te daha büyük kamera sensörleri ile tanışma imkanı yakalayacağız. Bu büyümenin telefona neler kazandıracağını ise zaman gösterecek. Son olarak, 2020 model iPhone ile 2021 model iPhone arasında başka bir fark olmadığını, geriye kalan tüm hususların aynı olduğunu söyleyerek, sizleri söz konusu video ile yalnız bırakalım.