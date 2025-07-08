Apple'ın Apple Intelligence ile birlikte getirdiği bildirim özetlerinin gelecek olan Android 16 güncellemesiyle Android telefonlara da geleceği ortaya çıktı.

Bildirimler bazen yardım etmekten çok kafamızı karıştırıyor. Her uygulama ayrı bir şey söylüyor ve bazen görmemiz gereken mesajı gözümüzden kaçırabiliyoruz. İşte Google bu sorunu çözmek için harekete geçti.

Apple’ın iPhone’lara getirdiği “bildirim özetleri” özelliğinin bir benzeri yakında Android telefonlara da geliyor ancak Google, Apple'ın yaşadığı problemlerden sonra görünüşe göre biraz daha temkinli davranıyor. Yeni özellik her bildirimi değil, sadece mesajlaşma uygulamalarındaki konuşmaları özetleyecek. Yani haber bildirimleri ya da reklamlar yerine doğrudan mesajlar ve grup sohbetleri odakta olacak.

Bildirim özetleri sadece mesajlarda çalışacak

Bu özetler, telefonunuza gelen uzun mesajları birkaç satırlık kısa bir özet hâline getirecek ve bu özetleri yapay zekâ hazırlayacak. Tabii Google, yapay zekâ hâlâ tam anlamıyla kusursuz çalışmadığı için bazen özetlerde küçük hatalar olabileceğini söylüyor.

İsterseniz hangi uygulamalardan özet almak istediğinizi ayarlar bölümünden tek tek seçebileceksiniz. Son olarak bu yeni özellik Android 16 ile geliyor ama her telefonda kullanılamayacak çünkü bu sistemin çalışması için telefonun Gemini Nano adlı yapay zekâ modelini desteklemesi gerekiyor. Hangi telefonların destekleyeceği ise şimdilik merak konusu.