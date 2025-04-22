Çin'de bir teknoloji perakendecisi, daha önce sızdırılan maketlerden yola çıkarak iPhone 17'leri müşterilere göstermeye başladı. Çin tarafı, telefonların tasarımların tasarımlarını netleştirmiş gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın bu sonbaharda duyuracağı iPhone 17 ailesi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çin'in ünlü sızıntı kaynaklarından Majin Bu, Çinlilerin iPhone 17 için şimdiden çok kesin konuştuklarını gözler önüne serdi.

Çin'deki bir teknoloji perakendecisine giden Majin Bu, mağazada paylaşılan iPhone 17 maketlerini gösterdi. Paylaşılan video, yaklaşmakta olan telefonların tasarımlarını gözler önüne seriyordu. Üstelik bu maketler, daha önce bizzat kendisi tarafından paylaşılmıştı. Daha önce yaşanan sızıntılar, az sonra izleyeceğiniz video ile kafanızda netleşecek gibi görünüyor.

İşte Çin'den gelen o video:

Çin'de bir mağaza, insanlara çeşitli iPhone 17 modellerinin eski modellerden nasıl farklı olacağını göstermek için benim sızdırdığım maketleri kullanıyor.

Yaşanan gelişmeler, Çin tarafında iPhone 17 tasarımının netleştiğini ortaya koyuyor. Bir mağazanın bu kadar kesin bir adım atması, bugüne kadar yaşanan sızıntıların doğru olabileceği fikrini güçlendiriyor...