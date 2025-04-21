Sonbahar aylarında tanıtılması beklenen iPhone 17 serisinin üretiminde hem lansmanı hem de fiyatları etkileyecek kritik bir sorun yaşanıyor.

iPhone 17'nin tanıtımına 5 aydan az bir süre kaldı fakat Apple en önemli dönemece girdiği bu dönemde ciddi bir üretim sorunuyla karşı karşıya.

Şirketin üretim hattı, telefonların iç ısısını yöneten düşük-genleşmeli cam elyaf kumaşın temininde yaşanan sorunlar nedeniyle yavaşlamış durumda. Bu özel kumaş, iPhone’un yapısı içinde ısıyı dağıtarak bileşenlerin aşırı ısınmasını ve performans kaybını engelleyen kritik bir parça konumunda.

Apple üretimdeki sorunu nasıl çözecek?

Üretim sürecindeki bu problem, batarya ömründen telefon dayanıklılığına kadar birçok temel özelliği etkiliyor ve Apple, ana tedarikçisi Grace Fabric Technology’den acil bir çözüm sunmasını istemeye başladı. Bu noktada da dünyada bu özel kumaşı seri üretimle sağlayabilen sadece iki şirket mevcut. Yani Apple'ın anlaştığı tedarikçiyi değiştirmesi de öyle kolay değil.

Durumun ciddiyeti o kadar büyük ki, Apple CEO’su Tim Cook’un sürece doğrudan müdahil olduğu ve yaşanan durumdan 'son derece endişeli' olduğu konuşuluyor.

Sorun üretimle de bitmiyor...

Krizin boyutu sadece donanımla da sınırlı değil. Siri tarafında yaşanan yazılım gecikmeleri, yükselen üretim maliyetleri ve olası fiyat artışları da Apple’ın iPhone 17 lansmanını ciddi oranda sıkıntıya sokacak gibi görünüyor.

Eğer bu sorunlar hızla çözülmezse, iPhone 17’nin lansmanının ertelenmesi ve fiyatların ciddi oranda artması gündeme gelebilir. Keza son dönemdeki ikinci el ve yenilenmiş telefonlara olan yoğunluk, böyle bir durumda daha da artabilir gibi görünüyor.

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