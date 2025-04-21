iPhone aksesuarı üreticileri, şimdiden iPhone 17 Pro'da kullanılabilecek kamera kılıfları üretmeye başladı. Paylaşılan bir görsel, cihazın tasarımı ve kullanıcıların ilgisini çekecek bir yenilikle geleceğini gösterdi.

Apple’ın iPhone 17 modellerini tanıtmasına 5 aylık bir süre kaldı. Şirket, eylül ayında gerçekleştireceği bir etkinlikle iPhone 17 ailesini resmen bizlerle buluşturacak. Telefonlar hakkında sürekli sızıntılar görüyorduk. Özellikle Pro model ile ilgili her gün yeni bir bilgi paylaşılıyordu.

Şimdi ise yine iPhone 17 Pro’nun tasarımını ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Daha önce de birçok kez iPhone 17 Pro kılıfı paylaşan Majin Bu, bu sefer yepyeni kılıf tasarımlarını bizlerle buluşturdu.

iPhone 17 Pro’da bu tarz kamera kaplamaları göreceğiz

Bu’nun aktardığına göre iPhone aksesuarı üreticileri, şimdiden iPhone 17 Pro modelleri için kılıflar üretmeye başladı. Bu kılıflara ek olarak ayrı kamera kaplamaları üzerinde çalışıldığını iddia etti.

Aslında bu şaşırtıcı değil. Daha önceki sızıntılarda olduğu gibi Apple’ın kamera tasarımında değişiklik yaptığını bu kılıflardan da görebiliyoruz. Dikdörtgen şeklinde cihazın arka üst kısmını tamamen kaplayan yeni bir kamera adası olacak. Kameralar üçgen şekilde sol tarafta, flaş ve LİDAR sensör ise sağda en uca yerleştirilecek.

Birçok insan kameraları korumak için bu tarz kaplamalar kullanabiliyor. Ancak genelde kılıfın bir parçası olarak geliyorlar. Ancak iPhone 17 Pro modelinde bu tarz özel tasarımlara sahip tamamen ayrı kamera kaplamaları görebiliriz. Kullanıcının yeni kamera kurulumu sayesinde kişiselleştirilmiş daha özel tasarımlar tercih etmesi sağlanabilir. Bu da ilginç görüntüler ortaya çıkaracaktır.