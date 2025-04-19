Apple'ın merakla beklenen iPhone 17 serisinde yer alacak telefonların kalıpları gün yüzüne çıktı.

Apple'ın Eylül ayında tanıtmayı planladığı yeni iPhone 17 serisi hakkında her geçen gün yeni sızıntılar görmeye başladık. Bugün ise seride yer alacak telefonların tasarımları daha net bir şekilde gün yüzüne çıktı.

Teknoloji dünyasının güvenilir kaynaklarından @MajinBuOfficial, sosyal medya üzerinden dört yeni iPhone modeline ait olduğunu öne sürdüğü kalıp görsellerini paylaştı. Görsellerde iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 olduğu tahmin edilen telefonlar yer alıyor.

iPhone 17 serisi böyle görünecek:

Boyutlar açısından sıralandığında 6,9 inç ekranıyla iPhone 17 Pro Max en büyük model olarak öne çıkarken, onu 6,6 inç ekranlı iPhone 17 Air, 6,3 inçlik iPhone 17 Pro ve 6,1 inçlik standart iPhone 17 takip ediyor. Bu ölçüler teknik olarak mevcut iPhone modelleriyle benzerlik gösterse de iPhone 17 Air seriye yepyeni bir soluk getirecek. Air modeli, iPhone 16 Plus’ın yerini alacak.

Sızdırılan görsellerde özellikle Pro modellerin arka kamera çıkıntıları dikkat çekiyor. Mevcut modellere kıyasla daha farklı bir tasarıma sahip oldukları geçtiğimiz günlerde de ortaya çıkmıştı ve bu yeni kalıp sızıntısı da bunu doğrular nitelikte.

Bu tür kalıplar genellikle Apple’ın tedarik zincirinden sızdırılan şemalar doğrultusunda üretiliyor ve üçüncü parti aksesuar üreticilerine ürünlerini önceden hazırlama şansı tanıyor. Yine de her zaman olduğu gibi bu bilgilerin Apple tarafından resmî olarak onaylanmadığını belirtmeden geçmeyelim.