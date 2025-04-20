iPhone 17 Pro için hazırlanan kılıfların bulunduğu görüntüler paylaşıldı. Bu görüntüler, telefonların tasarımlarını bir kez daha görmemizi sağladı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın sonbaharda gerçekleştireceği iPhone 17 lansmanı yaklaşırken, iddia kazanı çok hızlı bir şekilde kaynamaya başladı. Hatta daha dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde iPhone 17 maketlerine yakından bakmış, telefonların tasarımlarını göstermiştik.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bilindık sızıntı kaynaklarından Majin Bu, iPhone 17 Pro için hazırlanan kılıf tasarımlarını gösteren bir görsel yayımladı. Yayımlanan görsel, iPhone 17 Pro'nun nasıl görüneceğine dair yeni bir bakış atmamızı sağlıyor.

iPhone 17 Pro işte böyle görünecek

Sızdırılan görüntüdeki dikkat çeken hususlardan bir tanesi, iPhone 17 Pro'nun gündemden düşmeyen kamera çıkıntısı. İlk aşamada, bu kamera çıkıntısının siyah olacağı konuşuluyordu ancak paylaşılan son görsel, bir süre önce Mark Gurman'ın da belirttiği gibi telefonla aynı renge sahip çıkıntıyı gösteriyor. LiDAR sensörü ile LED flaş, iPhone 17 Pro'da bu çerçevenin sağ köşesinde yer alacak.

iPhone 17 Pro maketlerine ilişkin bilgiler için:

Yaşanan sızıntılar, iPhone 17 ailesinin tasarımını artık büyük oranda netleştirmiş durumda. Hâl böyle olunca Webtekno olarak size tavsiyemiz, Pro modellerde karşımıza çıkacak olan devasa kamera çıkıntısına kendinizi hazırlamanız...