Bu yıl piyasaya sürülecek Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 17 Pro'nun tasarımı gün yüzüne çıktı.

Apple'ın merakla beklenen iPhone 17 serisinin amiral gemisi olan iPhone 17 Pro'nun tasarımı sızdırılmış olabilir.

Front Page Tech'in 3D sanatçısı Asher'ın paylaştığı render görüntüleri, Apple'ın bu yıl radikal değişimlerle geleceğini gösteriyor. Yeni tasarımın en çarpıcı unsuru ise Google Pixel 9 Pro'yu andıran geniş dikdörtgen kamera ünitesi.

iPhone 17 Pro nasıl görünecek?

Bu iddialı kamera ünitesi, üçgen düzenini koruyan üç lensi sol tarafta barındırırken, LED flaş, arka mikrofon ve LiDAR tarayıcıyı sağ tarafta dikey bir çizgide buluşturuyor. Jon Prosser'a göre telefon, iki tonlu bir arka kaplama sunuyor ve kamera ünitesi, kasanın geri kalanına kıyasla daha koyu bir tona sahip.

Elbette bu tasarım şimdilik renderı oluşturan kişinin sızıntı kaynaklarına dayanıyor. Mark Gurman, renderların sahte bir CAD çizimine dayandığını iddia etse de yeni büyük kamera ünitesi Çinli sızıntı kaynakları tarafından da doğrulanmıştı.

iPhone 17 Pro Max'in de benzer bir kamera ünitesiyle gelip gelmeyeceği netleşmese de Apple'ın Pro modellerinde tasarım tutarlılığı gözettiği bilinen gerçek. Doğal olarak bu tasarım hayata geçerse iPhone 17 Pro Max'de de kısmen aynı olacağını söyleyebiliriz.

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