iPhone 18 Pro ve Pro Max’te Sinir Bozucu Sorun: Hoparlörden Cızırtı Geliyor!

Henüz çiçeği burnunda iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinde hoparlörden garip cızırtı sesleri geldiği bildirildi.

Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri, Türkiye dahil dünya çapında geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürülmüştü. Ancak gelen bilgiler, telefonlarda bazı sorunların baş gösterdiğini ortaya koydu.

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iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerini satın alan kullanıcılar, cihazların hoparlörlerinden gelen garip seslerden şikâyet etmeye başladı. Reddit gibi platformlardan bu şikâyetler dile getirildi.

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Hoparlörden cızırtılar geliyor

Kullanıcılar, ahize hoparlöründen küçük cızırtılar, hafif tık/pıt sesleri ya da rastgele tıklama benzeri sesler duyduklarını belirtiyor. Şikâyetlerin odağında hem iPhone 18 Pro hem de daha büyük boyutlu olan iPhone 18 Pro Max modelleri var.

Kullanıcı bildirimlerine göre bu istenmeyen sesler her an karşınıza çıkabiliyor. Bazı kullanıcılar cızırtıyı sürekli bir fonda duyduğunu söylerken bazıları ise yalnızca belirli uygulamaları kullanırken, web sitelerinde gezinirken, bildirim geldiğinde, klavye ekranda belirdiğinde veya hücresel ağ üzerinden telefon görüşmesi yaparken bu sorunla karşılaştığını ifade ediyor. Hatta etkilenen cihazlarda Uçak Modu'nu açıp kapatmanın veya ekran parlaklığını hızlıca değiştirmenin dahi bu cızırtı/pıt sesini tetiklediği aktarılıyor.

Apple, dün Face ID kimlik doğrulamasının başarısız olması durumunda iPhone 18 Pro modellerinin yeniden başlamasına neden olan bir hatayı gidermek amacıyla iOS 27.0.1 güncellemesini yayınlamıştı. Ancak yayınlanan güncellemenin notlarında hoparlör sorununa dair hiçbir ifadeden bahsedilmedi.

Sorunun ne kadar yaygın olduğu henüz tam olarak kestirilemese de bazı kullanıcılar cihazlarını garanti kapsamında iade edip yeni bir iPhone 18 Pro ile değiştirdiklerini, fakat gelen ikinci cihazda da birebir aynı hoparlör problemiyle karşılaştıklarını dile getiriyor. Sorunun arkasında tam olarak neyin yattığı henüz resmi olarak açıklanmış değil. Problem yazılımsal ise firma yakın zamanda yayımlayacağı bir güncellemeyle çözecektir.