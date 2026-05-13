iPhone 18 Pro’nun Kamera Tasarımı Ortaya Çıktı!

iPhone 18 Pro’nun kamera korumalarına ait olduğu söylenen görseller ortaya çıktı. Görüntüler, kamera tasarımına ve renk seçeneklerine bakış atmamızı sağlıyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple’ın bu yılki en çok beklenen etkinliği olacak iPhone lansmanı, eylül ayında gerçekleştirilecek. Etkinlikte yeni iPhone 18 ailesinin Pro modellerinin tanıtıldığını göreceğiz. Lansmana daha uzun bir süre olsa da düzenli olarak telefonlardan sızıntılar görüyorduk. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi.

Sızıntılarıyla tanınan X kullanıcısı Majin Bu, bu sefer de iPhone 18 Pro ile ilgili görselleri bizlerle buluşturdu. Kamera korumalarını içeren görüntüler, iPhone 18 Pro modellerinin kamera tasarımları ve renk seçenekleri hakkında fikir edinmemizi sağlıyor.

iPhone 18 Pro’nun kamerası böyle olabilir

Sızan görselleri incelediğimizde iPhone 18 Pro modellerinin beklendiği gibi iPhone 17 Pro modellerine benzer bir arka tasarımla geleceğini görebiliyoruz. Geçen sene getirilen soldan sağa uzanan dikdörtgen kamera adası kısmı bu modelde de devam edecek. Sol tarafta üçlü kamera kurulumu yer alırken en sağ tarafa flaş ve LİDAR sensör yerleştirilecek.

Bir diğer dikkat çeken kısım renkler. Sizlerle daha önce de paylaştığımız üzere iPhone 18 Pro modellerinde açık mavi, koyu gri, gümüş ve yepyeni bir renk olacak “Koyu Kiraz” seçeneklerini göreceğiz. Bu görsellerde de mavi renk ve yeni “Koyu Kiraz” rengini görüyoruz. Yeni rengin gerçekten göze hoş gelen bir tasarıma sahip olacağını söylemek mümkün.

Tabii ki bunlar birer iddia. Şimdilik henüz resmîleşen bir şey yok. Doğru çıkıp çıkmayacağını eylül ayındaki iPhone lansmanında öğreneceğiz.

Apple iPhone iPhone 18

