Son sızıntılara göre iPhone 18, beklenen tasarım değişikliği yerine donanım yenilikleriyle gelecek. Fiyatının da bu yeniliklerle birlikte artabileceği konuşuluyor.

2027’nin bahar aylarında tanıtılması beklenen telefon, Apple’ın alışıldık takviminden ayrılıyor. Geçtiğimiz günlerde standart modeli atlayıp yalnızca üst segment telefonlarını satışa sunan şirket, şimdi temel modelini farklı bir donanım anlayışıyla hazırlıyor.

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Telefonlarla ilgili sızıntılar paylaşan Digital Chat Station’a göre, uzun süredir beklenen daha küçük Dinamik Ada, iPhone 18’de yer almayacak. Ön yüz büyük ölçüde aynı kalacak; 120 Hz yenileme hızına sahip 6,3 inçlik OLED ekranın da korunacağı söyleniyor. Yani daha küçük bir çentik bekleyenlerin biraz daha sabretmesi gerekebilir.

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Görünüş aynı, işlemci ve batarya farklı

iPhone 18’in, serinin tepe modellerindeki iki donanım yükseltmesini alması bekleniyor. İlki, daha uzun ekran süresi sunacağı söylenen yüksek kapasiteli batarya. Diğeri ise TSMC’nin yeni 2 nanometrelik üretim süreciyle hazırlanacak A20 çip. Bu mimari değişikliğin enerji verimliliğini artıracağı ve telefonu performans açısından rakiplerinin önüne taşıyacağı öne sürülüyor.

Bu değişiklikler fiyata da yansıyabilir

Ne var ki yeni donanımın maliyeti alıcıya da yansıyabilir. iPhone 17’nin 256 GB modeli, Apple’ın Türkiye mağazasında şu an 99.999 TL başlangıç fiyatıyla satılıyor. İşlemci ve bataryadaki güncellemelerle birlikte iPhone 18’in daha yüksek bir fiyatla satışa çıkması bekleniyor; ancak, henüz net bir rakam yok.