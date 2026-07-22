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20. Yıl iPhone’ları Hakkında Bomba İddia: Tarihin En Büyük Ekranlı iPhone’u Olacak!

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Yeni bir iddia, Apple’ın 2027’de tanıtacağı 20. yıl iPhone modellerinden birinin tarihin en büyük ekranlı iPhone’u olabileceğini öne sürdü.

20. Yıl iPhone’ları Hakkında Bomba İddia: Tarihin En Büyük Ekranlı iPhone’u Olacak!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, önümüzdeki eylül ayında iPhone 18 serisi telefonlarını bizlerle buluşturacak olsa da önümüzdeki yıl tanıtılacak 20. yıl özel iPhone’lar için de heyecanlı bekleyiş şimdiden başlamış durumda. Öyle ki 20. yıl iPhone’larda büyük değişiklikler bekleniyor. Bugün ise bu cihazlar hakkında bir sızıntı geldi.

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Doğru çıkan sızıntılarıyla tanıdığımız Digital Chat Station tarafından yapılan bir paylaşıma göre firma, iPhone 20 adıyla anılmasını beklediğimiz bu telefonlarda radikal bir tasarım değişikliğine hazırlanıyor. Buna göre ekran daha önce hiç olmadığı kadar büyüyecek.

İçerikten Görseller

20. Yıl iPhone’ları Hakkında Bomba İddia: Tarihin En Büyük Ekranlı iPhone’u Olacak!
iphon20

7 inç boyutunda ekran görebiliriz

iphon20

İddiaya göre şirket, iPhone 20 Pro Max modeli için 6,96 inç boyutunda dev bir ekran test ediyor. Şu anda en büyük iPhone olan iPhone 17 Pro Max modelinde 6,9 inç boyutunda bir ekran var. iPhone 18 Pro Max’te de bu devam edecek. Ancak iddia doğruysa 20. yıl iPhone’larında 0,6 inçlik bir artış daha yaşanacak ve 7 inçe yaklaşacak. Bu da tarihin en büyük iPhone’u olacağı anlamına geliyor.

İddiaya göre Apple, bu minimal boyut artışına rağmen ekranın en-boy oranını bir önceki nesille aynı tutmayı hedefliyor. Bu durum, ekranın büyümesine rağmen cihazın elde tutuş ergonomisinin korunacağı anlamına geliyor.

Bunlar dışında 20. yıl özel iPhone modellerinin, dört bir yanından kavisli bir ekran yapısı ve fiziksel tuşların yerini alacak katı hâl düğmeler ile gelmesi bekleniyor. Daha önceki sızıntılarda da iPhone 20 Pro ve iPhone 20 Pro Max modellerinde ekran altı FaceID teknolojisine yer verileceğine dair iddialar görmüştük. Bunlar dışında kenarlarda geliştirilmiş Ceramic Shield koruması, 6000 mAh’e varan batarya, ters kablosuz şarj desteği gibi özellikler de olabilir.

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